Deschamps lovend over 'unieke' Mbappé: 'Hij kan zo veel problemen oplossen'

Bondscoach Didier Deschamps van Frankrijk is vol lof over Kylian Mbappé na het bereiken van de kwartfinales op het WK voetbal in Qatar. De titelverdediger was zondag met 3-1 te sterk voor Polen.

"Mbappé is een speler die zo veel problemen kan oplossen", prees Deschamps zijn aanvaller na de wedstrijd. "Daar is hij echt uniek in. Het is geweldig dat we over zo'n speler kunnen beschikken."

De 23-jarige Mbappé maakte een kwartier voor tijd de 2-0 voor Frankrijk met een hard schot in het dak van het doel. In blessuretijd breidde de aanvaller de voorsprong op schitterende wijze verder uit. Hij trok naar binnen in het zestienmetergebied en schoot diagonaal in de kruising.

In de eerste helft had Frankrijk het behoorlijk lastig met Polen. Het duurde tot de 44e minuut totdat Olivier Giroud de score opende voor zijn land. Dat betekende zijn 52e interlandgoal, waarmee hij nu alleen Frans topscorer aller tijden is.

"We hadden het niet makkelijk tegen Polen, dat goed georganiseerd speelde", zei Deschamps. "In de rust heb ik daarom wat omzettingen gedaan. Het is fantastisch dat we nu in de kwartfinales staan. De hele ploeg had vandaag de juiste instelling. Dit team is vanaf de start van het toernooi een eenheid."

Kylian Mbappé scoorde twee keer op fraaie wijze tegen Polen. Foto: Getty Images

Mbappé: 'Enige waar ik van droom is de wereldtitel'

Dankzij zijn twee doelpunten tegen Polen bracht Mbappé zijn totaal dit WK op vijf, waarmee hij op dit moment topscorer is. De sterspeler is zelf niet bezig met de topscorerstitel.

"Het enige waar ik van droom is de wereldtitel", vertelde Mbappé. "Misschien dat ik ook de Gouden Schoen win, maar daar gaat het mij niet om. Alles draait om de wereldtitel. Daar ben ik op gefocust."

"We zijn erg tevreden over hoe het nu gaat. Het was een moeilijke wedstrijd vandaag. We scoorden op de juiste momenten en hielden daarna de controle."

Bij de laatste acht neemt Frankrijk het op tegen de winnaar van Engeland-Senegal. Die achtste finale is om 20.00 uur van start gegaan.

