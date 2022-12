Lewandowski mist plezier bij Polen en overweegt te stoppen als international

Robert Lewandowski weet nog niet of hij zich beschikbaar blijft stellen voor Polen. De 34-jarige topspits heeft geen bijzonder goed gevoel overgehouden aan het WK voetbal in Qatar, waar Polen zondag in de achtste finales werd uitgeschakeld door Frankrijk.

Lewandowski slaagt er bij de Poolse ploeg vaak niet in om zijn stempel te drukken. De speler van FC Barcelona staat er vaak alleen voor en krijgt maar weinig bruikbare ballen, mede door de verdedigende speelstijl.

"Het volgende WK? Dat is nog ver weg", zei Lewandowski toen hem vlak na de 3-1-nederlaag tegen Frankrijk werd gevraagd of hij er in 2026 nog bij is als Polen zich voor het WK heeft gekwalificeerd.

"Maar ook voor de nabije toekomst is het belangrijkste is dat ik plezier blijf houden. Als we aanvallen, is dat er meer dan wanneer we meer verdedigend spelen. Er zijn veel factoren die meespelen."

Robert Lewandowski redde met een benutte penalty de eer tegen Frankrijk. Foto: Getty Images

Bondscoach: 'Denk dat hij nog jaren aanvoerder kan zijn'

Bondscoach Czeslaw Michniewicz hoopt dat Lewandowski doorgaat. "Ik denk dat hij nog jaren aanvoerder kan zijn. Maar ik ga daar verder niet over praten. Hij is de aanvoerder, hij bepaalt zelf", zei hij.

Michniewicz vertelde dat hij soms niets anders kan doen dan een verdedigende tactiek kiezen. "Het is een moeilijke situatie. Bij Polen is het voor Robert natuurlijk anders."

"Als wij tegen spelers als Lionel Messi of zoals vandaag tegen Kylian Mbappé voetballen, zullen we toch concessies moeten doen en ons aan moeten passen. Zij spelen op een ander niveau dan wij."

Lewandowski maakte veertien jaar geleden onder bondscoach Leo Beenhakker zijn debuut in het shirt van Polen en staat inmiddels op 138 interlands. Hij scoorde daarin 78 keer.

