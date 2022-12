Frankrijk kwartfinalist op WK na bijzondere goals Mbappé en Giroud tegen Polen

Frankrijk heeft zondag op overtuigende wijze de kwartfinales van het WK voetbal in Qatar bereikt. De titelverdediger won in het Al Thumama Stadium door een recordgoal van Olivier Giroud en twee fraaie treffers van Kylian Mbappé met 3-1 van Polen.

De 36-jarige Giroud opende in de 44e minuut de score door de bal op aangeven van Mbappé binnen te schieten. Het was de 52e interlandgoal van de spits van AC Milan, die daarmee Thierry Henry voorbij is. Hij mag zich nu alleen Frans topscorer aller tijden noemen.

Na rust was Frankrijk veel sterker en blonk Mbappé uit. In de 74e minuut besliste hij de wedstrijd met een hard schot en de 3-0 in de extra tijd was nog mooier. Hij klopte de Poolse doelman Wojciech Szczesny met een diagonaal schot in de kruising. Diep in de extra tijd maakte Robert Lewandowski de stand iets draaglijker voor Polen door een penalty te benutten (3-1).

Het is de derde keer op rij dat Frankrijk kwartfinalist is op het WK. Tegenstander wordt de winnaar van Senegal tegen Engeland, die zondag om 20.00 uur tegenover elkaar staan.

De eeuwige Franse topscorerslijst 1. Olivier Giroud - 52 goals

2. Thierry Henry - 51 goals

3. Antoine Griezmann - 42 goals

4. Michel Platini - 41 goals

5. Karim Benzema - 37 goals

Een onderonsje tussen Kylian Mbappé en Robert Lewandowski. Foto: Getty Images

Zielinski mist enorme kans voor Polen

De Franse bondscoach Didier Deschamps koos zondag tegen Polen uiteraard weer voor de grote namen, nadat een Frans B-elftal in de laatste groepswedstrijd met 1-0 onderuit was gegaan tegen Tunesië.

Zo stond er veel Franse kwaliteit op het veld in het Al Thumama Stadium. De regerend wereldkampioen nam meteen het initiatief, met een kopkans voor Raphaël Varane en een schietkans voor Aurélien Tchouaméni tot gevolg.

Aan de andere kant hoopten de Polen op de klasse van Lewandowski. De spits liet zich in de twintigste minuut gelden met een hard schot dat net naast vloog. De kans voor Piotr Zielinski was nog veel groter, maar de Poolse middenvelder schoot de bal recht op keeper Hugo Lloris, waar hij een hoek had moeten kiezen.

Zo ontsnapte Frankrijk. Het leek uit te draaien op 0-0 bij rust, maar in de 44e minuut was het toch raak voor de Fransen. Mbappé vond met een fraai passje Giroud, die met zijn 52e interlanddoelpunt voor de 1-0 tekende.

Kylian Mbappé maakte twee prachtige goals. Foto: Getty Images

Lewandowski mag penalty overnemen

In de tweede helft was de 2-0 dichterbij dan de gelijkmaker. De Fransen waren oppermachtig, maar Mbappé zag zijn schot via een Pools been naast gaan. Na ruim een uur spelen tikte Giroud een voorzet aan de buitenkant van het doel in het zijnet.

Zo mocht Polen blijven hopen, maar na een schitterende counter in de 74e minuut was het dan toch beslist. Antoine Griezmann trapte de bal naar voren, Giroud nam weergaloos aan en vond Ousamne Dembéle, die Mbappé voor het Poolse doel zette. Met een snoeihard schot maakte de 23-jarige aanvaller het af (2-0).

In de extra tijd toonde Mbappé nogmaals zijn klasse. Hij werd aangespeeld door invaller Marcus Thuram, kwam naar binnen en haalde verwoestend uit. Szczesny had geen antwoord op het diagonale schot in de kruising (3-0). Het was de vijfde treffer dit toernooi van Mbappé, die daarmee soeverein aan de leiding gaat op de topscorerslijst.

Vervolgens viel er ook nog een goal aan de andere kant. Na hands van Dayot Upamecano ging de bal op de strafschopstip. Lewandowski miste, maar omdat Lloris te vroeg van zijn lijn kwam, mocht de Poolse aanvoerder de bal overnemen. Bij de tweede poging was het wel raak (3-1), waarna het duel meteen werd afgefloten.

Vreugde bij Frankrijk na de 2-0. Foto: Getty Images

