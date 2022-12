Bondscoach van Zuid-Korea baalt: 'Spelen liever tegen Brazilië zonder Neymar'

Bondscoach Paulo Bento van Zuid-Korea baalt dat Brazilië weer over de herstelde Neymar kan beschikken. De Portugese trainer had maandag in de achtste finales liever tegen een Brazilië zonder Neymar gespeeld.

"We zouden hypocriet zijn als we zouden zeggen dat we liever tegen een Brazilië met Neymar spelen; dat zou een leugen zijn", zei Bento daags voor het duel met Brazilië. "We spelen veel liever tegen een Brazilië zonder hem. Maar goed, uiteindelijk moet je op een WK tegen de beste ter wereld spelen."

De Braziliaanse bondscoach Tite maakte eerder op de dag bekend dat Neymar hersteld is van een enkelblessure die de vedette in het openingsduel met Servië (2-0) opliep. Of hij gaat beginnen, hangt volgens de bondscoach van de laatste training af.

Zuid-Korea speelde afgelopen zomer nog een oefenwedstrijd tegen vijfvoudig wereldkampioen Brazilië en verloor met 5-1. Neymar benutte in dat duel twee strafschoppen. "Vergelijken heeft geen zin", stelde Bento. "Dit wordt een heel andere wedstrijd met andere spelers."

'Hebben niets te verliezen'

Bento besefte dat Brazilië naast de dertigjarige Neymar nog veel meer sterspelers kan opstellen. "Ze hebben onwaarschijnlijk veel mogelijkheden. Veel meer dan wij. Maar in een wedstrijd hebben we altijd kans", zei de Portugees.

"We hebben niets te verliezen en heel veel te winnen", vervolgde de 53-jarige Bento. "Het wordt heel lastig, maar we willen aan de hele wereld laten zien dat wij een team zijn dat tot het allerlaatste fluitsignaal alles geeft."

Het duel tussen Brazilië-Zuid-Korea begint maandag om 20.00 uur. De winnaar neemt het in de kwartfinales op tegen de winnaar van Japan-Kroatië. Dat duel begint maandag om 16.00 uur.

