Opsteker voor topfavoriet Brazilië: sterspeler Neymar fit genoeg voor rentree

Neymar keert terug in de wedstrijdselectie van Brazilië. De sterspeler van de 'Goddelijke Kanaries' is hersteld van een enkelblessure en gaat maandag spelen in de achtste finale tegen Zuid-Korea, zo heeft bondscoach Tite zondag aangekondigd.

"Hij gaat vanmiddag trainen", zei Tite daags voor de wedstrijd op zijn persconferentie in Doha. "Als hij goed traint, dan maakt hij deel uit van de wedstrijdselectie. Of hij gaat beginnen, hangt ook af van het oordeel van de medische staf. Ik speel het liefst met de sterkste elf. Als trainer moet ik soms een risico nemen."

De dertigjarige Neymar raakte in de eerste WK-wedstrijd van Brazilië tegen Servië geblesseerd. Na afloop van het duel strompelde hij met een zichtbaar dikke enkel naar de kleedkamers. Vervolgens miste hij de groepswedstrijden tegen Zwitserland (1-0-zege) en Kameroen (0-1-nederlaag).

Eerder nam bondscoach Tite grote zorgen over de blessure van Neymar weg. De aanvaller kreeg vervolgens ook nog last van koorts, maar volgens teamarts Rodrigo Lasmar stond dat zijn herstel niet in de weg. Zaterdag stond hij voor het eerst op het trainingsveld.

Neymar raakte in de eerste wedstrijd tegen Servië geblesseerd aan zijn enkel. Foto: Getty Images

Brazilië mogelijk tegenstander van Oranje

De terugkeer van Neymar is een grote opsteker voor Brazilië. Met de sterspeler hopen de 'Goddelijke Kanaries' voor het eerst sinds 2002 wereldkampioen te worden. Sindsdien bleef Brazilië steken in de kwartfinales (2006, 2010 en 2018) én de halve finales (2014).

Brazilië speelt maandag om 20.00 uur (Nederlandse tijd) tegen Zuid-Korea. De Zuid-Koreanen stuntten dankzij een doelpunt in de blessuretijd tegen Portugal (2-1) en verzekerden zich daarmee ten koste van Uruguay van een plek in de achtste finales. Voor het land is het de derde achtstefinaleplaats in de geschiedenis, na 2002 en 2010.

Brazilië kan mogelijk in de halve finales de tegenstander van Oranje worden op het WK. Nederland plaatste zich zaterdag voor de kwartfinales en treft bij de laatste acht Argentinië. Bij een zege wacht Brazilië, Zuid-Korea, Kroatië of Japan.

