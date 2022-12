WK-programma Marokko wil geschiedenis schrijven tegen Spanje

Bij de laatste achtste finales op het WK voetbal in Qatar komen het Marokko van Hakim Ziyech en het Portugal van Cristiano Ronaldo in actie. De 'Leeuwen van de Atlas' spelen tegen het wisselvallige Spanje, waarna de Europees kampioen van 2016 het opneemt tegen Zwitserland.

WK-programma 6 december

16.00 uur: Marokko-Spanje

Marokko-Spanje 20.00 uur: Portugal-Zwitserland

Marokko-Spanje

Scheidsrechter: Fernando Rapallini (Arg)

Fernando Rapallini (Arg) Stadion: Education City Stadium

In de eerste achtste finale van dinsdag strijdt Marokko tegen Spanje. Het Afrikaanse team maakte in de groepsfase indruk door ongeslagen als eerste te eindigen. Marokko speelde eerst nog gelijk tegen vicewereldkampioen Kroatië (0-0), maar versloeg vervolgens België (0-2) en Canada (1-2).

Spanje begon het WK sterk met een klinkende 7-0-overwinning op Costa Rica. De formatie van coach Luis Enrique speelde daarna gelijk tegen Duitsland (1-1), waardoor groepswinst in poule E voor het grijpen lag.

De wereldkampioen van 2010 stelde tegen Japan teleur en gaf een 0-1-voorsprong weg (2-1-nederlaag). Spanje was virtueel zelfs korte tijd uitgeschakeld, maar werd alsnog tweede door de zege van Duitsland op Costa Rica (2-4). Japan pakte verrassend de groepswinst, Duitsland moest het toernooi verlaten.

Marokko en Spanje speelden drie keer eerder tegen elkaar. Bij de kwalificatie voor het WK 1962 wonnen de Spanjaarden twee keer, met 0-1 en 3-2. De landen namen het één keer tegen elkaar op bij een WK, namelijk bij de editie in 2018. Het laatste groepsduel eindigde in 2-2. Spanje pakte de groepswinst, Marokko eindigde als vierde in de poule.

Marokko kan zich voor het eerst in de geschiedenis plaatsen voor de kwartfinales. In 1986 behaalde het land eveneens de achtste finales van het WK. Toen werd met 1-0 van West-Duitsland verloren. Spanje bereikte de kwartfinales vijf keer eerder. De laatste keer dat de Zuid-Europeanen tot deze ronde reikten, veroverden ze de wereldtitel (2010).

Weetje: Marokko incasseerde in slechts één van de laatste zeven duels een goal. Dat gebeurde in de wedstrijd tegen Canada (2-1-zege). Het land hield tegen België (0-2), Kroatië (0-0), Georgië (3-0), Paraguay (0-0), Chili (2-0) en Jamaica (0-3) de nul.

Balans eerdere ontmoetingen: 2 zeges Spanje, 1 gelijkspel, 0 zeges Marokko

Spanje-spits Álvaro Morata heeft tot nu toe in ieder duel op het WK gescoord. Foto: Getty Images

Portugal-Zwitserland

Scheidsrechter: César Ramos (Mex)

César Ramos (Mex) Stadion: Lusail Stadium

Portugal plaatste zich voor de achtste finales door zeges op Ghana (3-2) en Uruguay (2-0). In de eerste wedstrijd maakte Ronaldo de openingstreffer via een penalty. De 37-jarige wereldster is hiermee de eerste speler die op vijf verschillende WK's heeft gescoord.

Portugal verloor verrassend het groepsduel met Zuid-Korea (2-1), maar de ploeg van coach Fernando Santos bleef alsnog eerste.

In de poule van Zwitserland was het de vraag wie achter groepswinnaar Brazilië zou eindigen. De Zwitsers wonnen de openingswedstrijd tegen Kameroen met 1-0 dankzij een goal van Breel Embolo. De aanvaller hielp zijn ploeg ook tegen Servië (2-3) met een treffer aan de winst.

Portugal en Zwitserland hebben elkaar al 25 keer ontmoet. Na de eeuwwisseling wonnen de landen drie keer van elkaar. Afgelopen juni was de Nations League twee keer het strijdtoneel. Portugal won in eigen huis met maar liefst 4-0, mede door twee treffers van Ronaldo. Zwitserland nam een week later revanche door een snelle goal van Haris Seferovic (1-0).

Portugal bereikte twee keer de halve finale van het WK: in 1966 en 2006. Vanwege een nederlaag tegen Uruguay waren vier jaar geleden de achtste finales het eindstation. Tussen 1934 en 1954 behaalde Zwitserland drie keer de kwartfinale. Daarna bleken de achtste finales het hoogst haalbare. Dat was bijvoorbeeld in 2014 en 2018 het geval.

Weetje: Bruno Fernandes was in zijn laatste vijf wedstrijden voor Portugal betrokken bij acht doelpunten (vijf goals en drie assists). Bij het WK-groepsduel met Zuid-Korea zat de middenvelder de hele wedstrijd op de bank.

Balans eerdere ontmoetingen: 9 zeges Portugal, 5 gelijke spelen, 11 zeges Zwitserland

Cristiano Ronaldo dacht de score te openen tegen Uruguay (2-0), maar de FIFA kende de treffer toe aan Bruno Fernandes. Foto: Getty Images

Eerder

