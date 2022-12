Xavi Simons over debuut in Oranje: 'Hier heb ik heel mijn leven voor gewerkt'

Xavi Simons is er trots op dat hij zaterdag in de achtste finale van het WK voetbal tegen de Verenigde Staten zijn debuut mocht maken in Oranje. De negentienjarige PSV'er bleef in de groepswedstrijden op de bank, waarna hij in Doha tegen de Amerikanen eindelijk inviel.

"Het was een prachtige wedstrijd om mijn debuut te maken. Ik ben heel blij", vertelt Simons, de derde speler ooit die op een WK zijn eerste minuten in Oranje heeft gemaakt. Hij treedt daarmee in de voetsporen van Dick Schoenaker (1978) en Andries Noppert.

"Dat dit op een WK gebeurt, is extra bijzonder. Ik heb hier mijn hele leven voor gewerkt, als klein jongetje al. Het is een droom die uitkomt. Ik was er steeds klaar voor, de bondscoach kan je altijd nodig hebben. Nu was het zover."

Simons beseft dat het snel gaat. Nadat hij van Paris Saint-Germain was overgekomen, begon hij het seizoen als wisselspeler van PSV. "Ik ontwikkel me goed, dat is ook wat ik hoopte."

Xavi Simons verving in de 83e minuut Memphis Depay. Foto: ANP

'Messi is de beste speler ter wereld'

Simons kwam tegen de VS in de 83e minuut in het veld voor Memphis Depay, vlak nadat Oranje op een 3-1-voorsprong was gekomen. "Memphis was een beetje moe, ik moest zijn rol overnemen: het team helpen, ook verdedigend. Ik denk dat het redelijk gelukt is. Het was kort, maar ik heb wel genoten."

Mogelijk krijgt Simons vrijdag weer een kans in Oranje, dat dan in de kwartfinales Argentinië treft. Het wordt voor de jongeling een weerzien met Lionel Messi, die vorig seizoen zijn teamgenoot was bij PSG. "Messi is de beste speler ter wereld. Het wordt mooi om met Oranje tegenover hem te staan."

Nederland-Argentinië begint vrijdag om 20.00 uur in het Lusail Stadium. Het kan de zesde keer worden dat Oranje de laatste vier haalt op een WK. Dat deed het Nederlands elftal al in 1974, 1978, 1998, 2010 en 2014.

