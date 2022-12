Spanje vreest voor kwaliteiten Ziyech: 'Hij is een sleutelspeler bij Marokko'

Spanje-verdediger Rodri vreest voor de kwaliteiten van Hakim Ziyech in de achtste finales op het WK voetbal in Qatar. De 26-jarige stopper is onder de indruk van de kwaliteiten van de aanvaller van Marokko.

Rodri noemt Ziyech zondag op de persconferentie een "geweldige speler". "Ik ken zijn kwaliteiten. Hij heeft een geweldige traptechniek en heeft gevaarlijke schoten in huis", zegt de verdediger van Manchester City twee dagen voor het duel.

De 29-jarige Ziyech kon zich tegen Kroatië (0-0) nog niet onderscheiden, maar was tegen België (0-2-winst) belangrijk met een assist bij de tweede treffer. In het laatste groepsduel met Canada (1-2-zege) opende de aanvaller van Chelsea de score.

"Hij is erg goed", vervolgde Rodri over Ziyech. "Hij is een sleutelspeler bij Marokko. Maar hij heeft ook hele goede medespelers om zich heen. Het wordt een lastige wedstrijd."

Hakim Ziyech viert zijn openingstreffer tegen Canada. Foto: Getty Images

'Marokko heeft een geweldige ploeg'

Spanje bereikte de knock-outfase van het WK door in groep E als tweede te eindigen. De ploeg van bondscoach Luis Enrique hield Duitsland en Costa Rica achter zich, maar moest de groepswinst aan Japan laten door een 2-1-nederlaag tegen het Aziatische land.

Rodri ziet Marokko als een geduchte tegenstander, aangezien het land eerste werd in groep F. "De ploeg is geweldig, één van de beste teams in Afrika. We gaan dinsdag zien wie sterker is, maar Marokko werd wel eerste in een sterke poule. Dat zegt wel iets."

"We hebben de ambitie om wereldkampioen te worden", zegt de speler van Manchester City. "We hebben de achtste finales gehaald. Ons wacht nu een geweldige wedstrijd. Die kunnen we zeker winnen."

Marokko-Spanje wordt maandag om 16.00 uur (Nederlandse tijd) gespeeld in het Education City Stadium in Al Rayyan. De winnaar van de confrontatie neemt het in de kwartfinales op tegen Portugal of Zwitserland. Deze landen staan maandag om 20.00 uur tegenover elkaar.

