Reserves Oranje trainen zonder De Vrij in bijzijn van familie en vrienden

Het Nederlands elftal heeft zondagochtend zonder basisspelers getraind in Doha. Alleen de reservespelers stonden op het trainingsveld. Stefan de Vrij, die in de achtste finale van het WK voetbal zaterdag tegen de Verenigde Staten op de bank bleef, deed individueel op een ander veld wat oefeningen.

Zoals gebruikelijk na een wedstrijddag waren vrienden en familieleden van spelers welkom langs het veld. De basisspelers deden alleen wat hersteloefeningen en keken daarna toe. Teun Koopmeiners, Steven Bergwijn waren daar ook bij. Koopmeiners en Bergwijn vielen tegen de VS halverwege in.

De Vrij kampte de afgelopen week met wat fysieke klachten en volgt een aangepast programma. Hij behoorde wel tot de wedstrijdselectie tijdens de achtste finale in het Khalifa International Stadium. De verdediger van Internazionale speelde nog geen minuut dit WK.

De andere twaalf spelers werkten wel een gewone training af op het veld. Het was de enige oefensessie deze zondag. Maandag zijn de spelers een dag vrij. Vervolgens trainen ze steeds eenmaal per dag richting de kwartfinale op vrijdag om 20.00 uur in het Lusail Stadium tegen Argentinië.