Tranen bij Australië na uitschakeling: 'Ik hoop dat het volk trots op ons is'

De spelers van Australië huilden tranen van verdriet na de uitschakeling op het WK voetbal in Qatar. De 'Socceroos' verrasten met een plek in de achtste finales en daarin bleek Argentinië zaterdag met 2-1 nipt te sterk.

"We hebben alles gegeven, zoals we de hele tijd op dit toernooi hebben gedaan", zei een emotionele Jackson Irvine na afloop. "Ik ben ontzettend trots op alle spelers en stafleden. Het was vandaag alleen niet genoeg."

Australië leek op een kansloze avond af te steven toen Lionel Messi en Julián Álvarez Argentinië op een 2-0-voorsprong hadden gezet. Door een eigen goal van Enzo Fernández kwamen de 'Socceroos' in de slotfase terug in de wedstrijd en daarin kwamen ze nog dicht bij de 2-2. Maar Garang Kuol stuitte op de Argentijnse keeper Emiliano Martínez.

"Ik denk dat we er vandaag alles aan hebben gedaan om een kans te maken in deze wedstrijd", oordeelde Irvine, die voor het Duitse FC St. Pauli speelt. "Dat Argentinië de zege op Australië zo intens viert, laat wel zien hoeveel tegenstand we ze hebben geboden."

Bondscoach Graham Arnold moest toegeven dat de blunder van doelman Matt Ryan Australië duur was komen te staan. De keeper van Real Sociedad treuzelde in de 57e minuut te lang met de bal aan de voet, waarmee hij de 2-0 van Álvarez inleidde.

"Ik moet allereest erg trots op mijn spelers zijn", zei Arnold, die als speler voor onder meer Roda JC en NAC Breda actief was. "Weet je, we hebben tegen de nummer drie van de wereld gespeeld. De goal van Messi was een doelpunt van grote klasse. Maar de fout van Ryan kost ons deze wedstrijd."

De spelers van Australië en bondscoach Graham Arnold bedanken de meegereisde fans. Foto: Getty Images

'Ik heb veel van Hiddink geleerd'

Toch wilde Arnold niet te lang treuren over de uitschakeling van Australië. 'The Socceroos' waren in Qatar voor de tweede keer in de geschiedenis de groepsfase van een WK doorgekomen. In 2006 vierde Australië de primeur onder Guus Hiddink. De achtste finales waren toen ook het eindstation.

"Ik hoop dat iedereen in Australië respecteert wat we hebben gedaan en ook trots op ons is. We hebben het maximale uit deze groep gehaald", aldus Arnold, die tijdens een interview met de NOS in gesprek kwam met Hiddink.

De Nederlander stond Arnold onlangs als mentor bij in de voorbereiding op het WK. Hiddink was in september zelfs assistent bij een oefeninterland van Australië tegen Nieuw-Zeeland. "Hij is de beste persoon die ik in mijn persoon heb ontmoet", aldus Arnold.

"Ik heb hem dat vandaag voor de wedstrijd ook nog laten weten in een tekstbericht. Hij is een geweldige man. In Australië denken ze dat hij een chagrijnige oude man is, maar hij is een goede en grappige man. Ik heb veel van hem geleerd."

