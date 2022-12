Messi verwacht zware strijd in duel met Oranje: 'Ze spelen erg goed'

Lionel Messi voorziet een zware strijd tegen het Nederlands elftal in de kwartfinales van het WK voetbal in Qatar. De superster loodste Argentinië zaterdag ten koste van Australië naar de laatste acht en staat vrijdag tegenover het Oranje van bondscoach Louis van Gaal.

"Er staat ons een zware strijd met Nederland te wachten", zei Messi na afloop van de 2-1-zege op Australië tegen verslaggevers. "Ze spelen erg goed. Ze hebben geweldige spelers en een fantastische coach."

"Het zal hard werken voor ons worden", vervolgde Messi. "Het zijn natuurlijk de kwartfinales van een WK. Voor ons is dit toernooi vanaf de start moeilijk geweest en zeker in dit stadium zal het alleen nog maar zwaarder worden."

De 35-jarige Messi hoopt in Qatar zijn WK-droom te verwezenlijken. De zesvoudig winnaar van de Gouden Bal heeft in zijn imposante carrière alles gewonnen wat er te winnen viel, behalve de wereldtitel. Argentinië werd in 1986 onder aanvoering van Diego Maradona voor het laatst wereldkampioen.

Acht jaar geleden was Messi dicht bij de wereldtitel. Met Argentinië versloeg hij Nederland in de halve finales na een penaltyserie, maar de finale tegen Duitsland ging met 1-0 verloren door een goal in de verlenging van voormalig PSV-speler Mario Götze.

Na een belabberde start in Qatar - Argentinië verloor de eerste groepswedstrijd tegen Saoedi-Arabië (1-2) - komt de ploeg van bondscoach Lionel Scaloni steeds beter in het toernooi. De Argentijnen verloren geen wedstrijd meer. Zaterdag volgde in de achtste finales de overwinning op Australië.

Lionel Messi loodste Argentinië zaterdag met een goal in zijn duizendste wedstrijd naar de kwartfinales. Foto: AP

Messi blij dat hij weer nieuwe mijlpaal vierde

Messi zette Argentinië op koers naar de kwartfinales door vlak voor rust op fraaie wijze de ban te breken in Al Rayyan. De sterspeler van Paris Saint-Germain schoof de bal na een flitsende aanval met zijn linkerbeen in de verre hoek. Het was alweer zijn derde goal van het toernooi.

Dat deed Messi ook nog in zijn duizendste wedstrijd in zijn loopbaan. Zelf wilde hij niet al te lang stilstaan bij die mijlpaal. "Ik ben erg blij dat ik een nieuwe stap voorwaarts heb gezet en een nieuw doel heb bereikt. Maar het was vooral een moeilijke wedstrijd."

Na de 2-0 van Julián Álvarez in de 57e minuut leek er geen vuiltje aan de lucht voor Argentinië, maar dat veranderde toen Australië een kwartier voor tijd de 2-1 maakte dankzij een eigen goal van Enzo Fernández. In de slotfase waren 'The Socceroos' zelfs nog dicht bij de 2-2, maar Argentinië hield stand.

"We wisten dat het zo zou gaan lopen. We hebben niet veel tijd gehad om te rusten. Omdat het een fysieke wedstrijd beloofde te worden, maakten we ons daar zorgen over. Australië was erg sterk. Gelukkig hebben we gewonnen."

Messi speelt vrijdag om 20.00 uur (Nederlandse tijd) tegen Oranje in de kwartfinales van het WK. De winnaar neemt het in de halve finales op tegen Brazilië, Zuid-Korea, Japan of Kroatië. Brazilië-Zuid-Korea en Japan-Kroatië staan maandag op het programma.

