Noppert kijkt uit naar kwartfinale: 'Die schoten van Messi moet ik ook pakken'

Andries Noppert kijkt uit naar de confrontatie met Argentinië en Lionel Messi in de kwartfinales van het WK voetbal in Qatar, al blijft hij zoals altijd nuchter. Nadat hij zaterdag in de achtste finale tegen de Verenigde Staten (3-1) meerdere goede reddingen verrichtte, wil hij vrijdag in het Lusail Stadium weer belangrijk zijn voor Oranje.

"Hoe groter de ploeg, hoe mooier ik het vind om tegen te spelen. Een kwartfinale tegen Argentinië is dus fantastisch", vertelt Noppert, die voor het eerst in zijn carrière tegenover Messi zal staan. "Die schoten van Messi zal ik ook gewoon moeten pakken. Uiteindelijk wil ik wel winnen."

De 28-jarige Noppert denkt dat Oranje een goede kans maakt tegen de tweevoudig wereldkampioen, die zaterdag Australië in de achtste finales uitschakelde (2-1).

"We zijn echt een team met Oranje, dat is onze kracht. Dat zie ik aan de jongens die erin komen én aan de jongens die helemaal niet spelen. Het teamgevoel maakt me trots. We hebben het als team gedaan tegen de VS."

Andries Noppert redde in de openingsfase knap op een inzet van Christian Pulisic. Foto: AP

'Goed dat we 17 miljoen bondscoaches hebben'

Voor Noppert was het fijn dat hij zich tegen de VS snel kon onderscheiden. Al na drie minuten stond hij oog-in-oog met Christian Pulisic en kwam hij als winnaar uit de strijd.

"Voor een keeper is de eerste bal belangrijk. Als je die pakt, zit je er meteen lekker in en dat was zo. En nogmaals, verder zie ik het vooral als een mooie teamprestatie."

De keeper van sc Heerenveen beseft wel dat het spel van Oranje nog altijd beter kan en ook moet om Argentinië te kunnen verslaan.

"Maar eerlijk gezegd interesseert het me niet hoe we winnen, als we maar winnen. Als we de beker pakken met slecht voetbal, hoor je daar niemand over. Voor nu is het goed dat we 17 miljoen bondscoaches hebben. Als dat niet zo zou zijn, zou het WK in Nederland niet leven. En dat is denk ik wel zo."

Oranje bij de beste acht op WK 1974: Tweede

1978: Tweede

1994: Kwartfinales

1998: Vierde

2010: Tweede

2014: Derde

2022: Minimaal kwartfinales

2:09 Afspelen knop Hoe een sportpsycholoog Dumfries hielp bij zijn heldenrol tegen VS

Aanbevolen artikelen