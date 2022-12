Het verhaal van de glansrol van Denzel Dumfries zaterdag in de achtste finale van het WK voetbal tegen de Verenigde Staten (3-1) gaat niet alleen over hemzelf, maar ook over de vrouw die hem de mentale rust gaf om uit te kunnen blinken. De wingback is zijn sportpsychologe dankbaar en hoopt een taboe te doorbreken.

"Ik denk dat dit een mooi moment is om hier een keer over te spreken", zei Dumfries een halfuur nadat hij Oranje met een goal en twee assists aan de kwartfinales had geholpen.

"Weet je waarom? Omdat het doorslaggevend is geweest. Dankzij mijn sportpsycholoog had ik vandaag de innerlijke rust om belangrijk te zijn voor het team."

Dumfries vertelde het in de mixed zone van het Khalifa International Stadium. Het is normaal gesproken de plek voor korte interviews over de wedstrijd, maar ineens sprak de 41-voudig international over veel meer dan dat.

"Het is niet altijd makkelijk om voetballer te zijn. Ik wil belangrijk zijn voor het team, maar in de groepsfase lukte dat niet. Dat deed wat met me."

'Ik heb twee keer een zoomgesprek gehad'

Dumfries was in de eerste drie WK-duels ver verwijderd van het niveau dat hij anderhalf jaar geleden haalde op het EK. Met twee goals en één assist beleefde hij zijn internationale doorbraak op dat toernooi, maar in Qatar kwam hij aanvankelijk niet tot een goede voorzet, laat staan een doelpoging.

"Ik begreep de kritiek. Geloof me, als iemand kritisch is op zichzelf dan ben ik het. Ik weet dat ik beter kon. Gelukkig heb ik de juiste mensen om me heen, waardoor ik me heb kunnen revancheren."

De 26-jarige Dumfries doelde met "de juiste mensen" vooral op zijn sportpsychologe, zo vertelde hij. Hij sprak jaren geleden al geregeld met haar toen hij nog met Sparta tegen degradatie streed en ook tijdens dit WK hebben ze contact.

"Ik heb hier in Qatar twee keer een zoomgesprek met haar gehad. Ik moest innerlijke rust vinden, terwijl het op het veld niet liep zoals ik wilde. Ze heeft me geholpen de boel mentaal weer op orde te krijgen. Ik ben haar dankbaar dat dat is gelukt."

Denzel Dumfries speelde tegen de VS zijn 41e interland. Foto: Getty Images

'Belangrijk om kwetsbaarheid te tonen'

Dumfries is niet de enige speler in de Oranjeselectie die werkt met een sportpsycholoog. Volgens de verdediger van Internazionale weten ze dat ook van elkaar. "Nee, het is geen taboe onder voetballers."

Naar de buitenwereld is dat anders. "We komen er misschien niet snel voor uit, maar het is wel part of the game. Het is een onderbelicht aspect binnen het voetbal, terwijl het juist belangrijk is om als voetballer te tonen dat je kwetsbaar bent. Er wordt weleens vergeten dat een voetballer ook een mens is."

Dumfries hoopt dat dat verandert. "Mensen mogen best weten dat ik een moeilijke periode achter de rug heb. Door open te zijn over de hulp van een sportpsycholoog hoop ik andere spelers te stimuleren hulp te zoeken als ze dat nodig hebben. Een sportpsycholoog kan echt helpen om ergens overheen te komen. Dat heb ik tegen de VS weer gemerkt."