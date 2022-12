Argentijnse bondscoach kijkt uit naar ontmoeting met 'grootheid' Van Gaal

De Argentijnse bondscoach Lionel Scaloni blikte zaterdag na afloop van het gewonnen duel met Australië (2-1-winst) alvast vooruit naar het kwartfinaleduel met Oranje. De voormalig topvoetballer kijkt er vooral naar uit om bondscoach Louis van Gaal de hand te schudden.

"Hij was al een grootheid toen ik nog bij Deportivo La Coruña speelde", zei de 44-jarige Sacaloni, die al sinds 2018 bondscoach van Argentinië is, over Oranje-bondscoach Van Gaal.

"Het is een hele eer om hem weer te gaan zien. Hij is een bondscoach waarvan iedereen al weet wat hoeveel hij voor deze sport heeft betekend. Dit zijn de prachtige cadeaus die je soms in het voetbal krijgt."

Scaloni speelde tussen 1998 en 2006 liefst tweehonderd wedstrijden voor Deportivo La Coruña. Hij kwam Van Gaal tegen in zijn eerste twee seizoenen toen de Nederlandse coach als trainer actief was bij FC Barcelona.

Lionel Messi was zaterdag in de achtste finales op het WK goud waard voor Argentinië. Foto: Getty Images

Scaloni prijst scorende Messi

Argentinië had het zaterdag nog behoorlijk lastig met Australië. Lionel Messi zette de ploeg van Scaloni na een half uur met een fraai schot op voorsprong en Julián Alvarez maakte een kwartier na rust 2-0. Door een eigen goal van Enzo Fernández werd het in de slotfase toch nog spannend, maar Argentinië bleef overeind.

Scaloni was na afloop lovend over het optreden van Messi, die voor het eerst in de knock-outfase van een WK een doelpunt wist te maken. "Het is geweldig om Leo zo te zien spelen", zei Scaloni.

"Hij heeft ons vandaag in het zadel geholpen, want voor zijn doelpunt hadden we het erg lastig. Daarna hebben we een aantal dingen kunnen omzetten en na rust ging het beter, al hebben we het in de slotfase nog onnodig spannend gemaakt. We hadden met een grotere marge moeten winnen."

Nederland-Argentinië begint vrijdag om 20.00 uur (Nederlandse tijd). Zondag staan de achtstefinalewedstrijden Frankrijk-Polen (16.00 uur) en Engeland-Senegal (20.00 uur) op het programma.

Eerder

Aanbevolen artikelen