Oranje treft Argentinië in kwartfinales WK, Messi scoort in zijn duizendste duel

Het Nederlands elftal speelt vrijdag in de kwartfinales van het WK voetbal in Qatar tegen Argentinië. De Zuid-Amerikanen wonnen zaterdag in de achtste finales mede dankzij een doelpunt van Lionel Messi met 2-1 van Australië.

Messi opende tien minuten voor rust de score voor Argentinië. De sterspeler luisterde de duizendste wedstrijd uit zijn carrière daarmee op met een treffer.

Julián Álvarez verdubbelde de voorsprong vroeg in de tweede helft. Een klein kwartier voor tijd kwam Australië terug via een eigen doelpunt van Enzo Fernández, maar de gelijkmaker zat er niet meer in voor 'The Socceroos'.

Het wordt de zesde keer dat Nederland en Argentinië elkaar op een WK treffen. In 2014 gebeurde dat voor het laatst en toen verloor de ploeg van bondscoach Louis van Gaal in de halve finales na penalty's.

In 1978 stonden de twee landen in Buenos Aires tegenover elkaar in de WK-finale. Argentinië won toen na verlenging met 3-1. Oranje trof de Argentijnen ook in 1974 (4-0-zege in de groepsfase), 1998 (2-1-zege in de kwartfinales) en 2006 (0-0 in de groepsfase).

Oranje en Argentinië spelen vrijdag om 20.00 uur tegen elkaar in Lusail. Nederland was eerder op de dag met 3-1 te sterk voor de Verenigde Staten. Denzel Dumfries was met een doelpunt en twee assists uitblinker bij die wedstrijd.

