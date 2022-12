Internationale media: 'Oranje maakt zich geen zorgen om schoonheidsprijs'

De internationale media zijn overwegend positief over het optreden van het Nederlands elftal tegen de Verenigde Staten in de achtste finales van het WK voetbal. Oranje triomfeerde zaterdag met 3-1 in Qatar en staat vrijdag tegenover Argentinië in de kwartfinale.

"Niemand kan doen alsof dit een klassiek Nederlands elftal is, maar in elke linie herbergt dit team kwaliteit", schrijft de BBC in zijn wedstrijdverslag. "De eerste goal (die van Memphis Depay, red.) zal de puristen in Nederland hebben verblijd. Het toonde aan welke capaciteiten Nederland bezit."

"Virgil van Dijk is een verdediger van wereldklasse en de backs Daley Blind en Denzel Dumfries speelden een cruciale rol. Frenkie de Jong zorgt voor controle op het middenveld en voorin is er in de persoon van Memphis Depay sprake van een echt gevaar. Verder is Cody Gakpo een speler die op dit toernooi is doorgebroken."

The Guardian zag vooral een klasserijk en efficiënt Oranje en roept in herinnering dat het tijdens de persmomenten met bondscoach Louis van Gaal vaak gegaan is over het saaie spel van de ploeg. "Maar als dit saai is, dan heeft Van Gaal graag meer van dit. Zijn team had de klasse, de hersenen en het killerinstinct dat het team van de Verenigde Staten ontbeerde."

Sporza constateert dat Oranje het accent volledig op de defensie legde na de vroege 1-0 van Memphis. "Meteen ging het slot op de grendel. Als een boa constrictor wrong Nederland al het leven uit de wedstrijd. De Amerikanen durfden niet voluit te pressen, uit vrees om in het mes te lopen."

Het Nieuwsblad toonde zich niet onder de druk van het spel van Oranje. "We onthouden dat de Louis van Gaal-show in Qatar nog even kan doorgaan. En dat Nederland nog steeds zijn eerste echt goede wedstrijd moet spelen. Maar kijk, Oranje zit wel in de kwartfinale. Niet imponeren, wel winnen: zo word je (geen) wereldkampioen."

Denzel Dumfries was de grote uitblinker bij Oranje met één goal en twee assists. Foto: Getty Images

'De Verenigde Staten moeten wel een paar dingen leren'

De Spaanse krant El País haalt quotes van de Amerikaanse bondscoach Gregg Berhalter op de persconferentie aan. "Hij verliet het stadion in de overtuiging dat zijn team alles goed had gedaan. Misschien wel, maar dan op plaatsen waar niet het verschil wordt gemaakt. Nederland legde een reeks hinderlagen en Frenkie de Jong, Memphis, Gakpo en Dumfries sloegen toe."

Volgens de Franse krant Le Monde toonde de wedstrijd vooral aan dat de Verenigde Staten nog lang geen wereldtop zijn. "Ondanks al het potentieel dat er rondloopt. Het land dat blijft praten over 'soccer' moet nog wel twee of drie dingen onder de knie krijgen voordat het de strijd aan kan gaan met de oude machten in het voetbal. Nederland is er daar een van."

"De ploeg van de Verenigde Staten kreeg vooral een lesje in realisme. En Oranje gaf ook een boodschap aan de concurrentie: Louis van Gaal en zijn spelers maken zich geen zorgen om de schoonheidsprijs."

Oranje vervolgt het WK in Qatar vrijdagavond met de kwartfinale tegen Argentinië, dat zaterdag met 2-1 van Australië won. De aftrap is om 20.00 uur Nederlandse tijd.

