Blind over moment met vader na goal: 'We genieten er samen wel degelijk van'

Daley Blind wilde na zijn doelpunt zaterdag in de achtste finale van het WK tegen de Verenigde Staten eigenlijk meteen zijn vader Danny Blind in de armen vallen, maar het werd Wout Weghorst. Daarna kwam het in het Khalifa International Stadium alsnog tot een knuffel met de assistent-bondscoach en dat deed de linksback veel.

"Ik had twee gedachtes toen ik richting de bank liep", vertelt Blind, die de 2-0 maakte in het met 3-1 gewonnen duel. "Ik rende richting mijn vader, maar die ging zitten. Wout Weghorst stond wel vooraan. Ik dacht: oké, dan pak ik jou."

Achter de keuze om Weghorst om de hals te vliegen, zat ook een gedachte. "Wout poetste laatst mijn schoenen na de training. Hij zei: 'Ik maak ze schoon voor je en dan maak je er een goaltje mee'. Dat gebeurde nog ook."

Na het juichen met Weghorst en bijna alle andere spelers van Oranje, vond Blind alsnog zijn vader. "Hij is vrij nuchter en wil niet te veel laten merken tijdens zo'n vader en zoon-moment. Maar we genieten er samen wel degelijk van."

Daley Blind sprong na zijn doelpunt Wout Weghorst in de armen. Foto: Getty Images

De voorzet ging precies zoals ik het in mijn hoofd'

Het was de tweede keer dat Blind scoorde op een WK, nadat hij in 2014 trefzeker was in de met 3-0 gewonnen bronzen finale tegen Brazilië. Toen was de ontlading groot en nu was die misschien nog wel groter. "Ik scoor niet vaak, dus als het op een WK raak is, is dat helemaal fantastisch. Er kwam zo veel emotie los, dan doe je een beetje raar."

Het bleef voor Blind niet bij een doelpunt, want bij de 3-1 van Denzel Dumfries leverde hij de assist. Bijzonder was dat Dumfries op zijn beurt weer aangever was bij de treffer van Blind.

"Twee wingbacks die elkaar een assist geven in een WK-wedstrijd, dat is iets heel moois", beseft Blind. "Misschien wel iets unieks. De voorzet ging precies zoals ik het in mijn hoofd had en Denzel maakte het fantastisch af."

2:09 Afspelen knop Hoe een sportpsycholoog Dumfries hielp bij zijn heldenrol tegen VS

