Southgate ziet Europa niet langer domineren: 'Niveau stijgt wereldwijd'

Volgens bondscoach Gareth Southgate van Engeland bewijzen de prestaties van de Afrikaanse en Aziatische teams dat zijn ploeg zondag op z'n hoede moet zijn in het achtstefinaleduel met Senegal op het WK voetbal.

Voor het eerst sinds de invoering van de achtste finales in 1986 hebben zes continenten minimaal één vertegenwoordiger bij de laatste zestien. Afrika evenaarde met twee landen in de tweede ronde zijn record uit 2014. Marokko zegevierde in groep F en Senegal eindigde achter Oranje als tweede in poule A.

"We hebben dit toernooi al gezien dat het niveau wereldwijd stijgt. In historisch opzicht zijn Zuid-Amerika en Europa dominant, maar in de groepsfase hebben we gezien dat Afrikaanse en Aziatische ploegen bijzondere resultaten hebben neergezet tegen hoger ingeschaalde teams", vertelde Southgate zaterdag op het persmoment in de aanloop naar de wedstrijd tegen Senegal.

"Al deze landen beschikken over getalenteerde spelers. De coaching is ook overal op een hoog niveau, waardoor iedereen voetbalt vanuit een goede organisatie."

Southgate ziet groot verbeterpunt

Engeland kwalificeerde zich voor de laatste zestien door als eerste te eindigen in groep B, boven de Verenigde Staten, Iran en Wales. De wereldkampioen van 1966 won met 6-2 van Iran, speelde daarna doelpuntloos gelijk tegen de Amerikanen en sloot de groepsfase af met een 3-0-overwinning op Wales.

Southgate ziet na de ogenschijnlijk vlekkeloos verlopen eerste ronde nog wel een duidelijk verbeterpunt: zijn ploeg scoorde tot nu toe slechts twee keer uit een doodspelmoment. Bij het WK van vier jaar geleden kwamen negen van de twaalf Engelse goals voort uit een standaardsituatie.

"We zijn hier niet meer zo effectief mee, er is duidelijk ruimte voor verbetering. Elk team werkt aan het optimaliseren van dodespelmomenten en zelfs ingooien, wij dus ook."

Harry Kane, de topscorer van het WK 2018, staat dit toernooi nog droog. Foto: Getty Images

Senegal gelooft in stunt tegen Engeland

Bij Senegal ontbrak bondscoach Aliou Cissé zaterdag bij het verplichte persmoment. Cissé is ziek, vertelde zijn assistent Régis Bogaert. Naar verwachting zit de bondscoach zondagavond wel gewoon op de bank in het Al Bayt-stadion in Al Khor.

"Hij is nu twee dagen ziek. Gisteren hebben we de training geleid met zijn aanwijzingen", zei Bogaert. "Het is zeker dat hij zondag bij de aftrap op de bank zit."

Het vertrouwen is groot bij de kampioen van Afrika. "We zijn rustig, zelfbewust en gefocust", aldus de assistent van Cissé. "Iedereen kan van iedereen winnen. Senegal kan dus ook Engeland verslaan."

De wedstrijd tussen Engeland-Senegal begint zondag om 20.00 uur (Nederlandse tijd) en staat onder leiding van arbiter Iván Barton uit El Salvador.

Eerder

Aanbevolen artikelen