Bondscoach VS trots ondanks verlies: 'We waren zeker niet minder dan Oranje'

Bondscoach Gregg Berhalter van de Verenigde Staten is trots op zijn ploeg, ondanks de nederlaag tegen Oranje op het WK voetbal in Qatar. De Amerikanen verloren zaterdag in de achtste finales met 3-1 van Nederland.

"Ik denk dat wij de wereld hebben laten zien dat Amerikanen ook kunnen voetballen", zei Berhalter, oud-speler van PEC Zwolle, Sparta Rotterdam en SC Cambuur, na de nederlaag tegen Oranje.

De VS bereikte de knock-outfase door in de groepsfase te winnen van Iran (1-0) en gelijk te spelen tegen Engeland (0-0) en Wales (1-1). In de achtste finale tegen Nederland begonnen de Amerikanen goed aan de wedstrijd en hadden ze veel meer balbezit.

"Maar zij benutten de eerste kans", doelde Berhalter op de 1-0 van Memphis Depay. "En vlak voor rust scoren ze weer terwijl wij aan het drukken waren."

Een kwartier voor tijd kwam de VS terug in de wedstrijd via een doelpunt van voormalig VVV-Venlo-aanvaller Haji Wright. Enkele minuten later vergrootte Denzel Dumfries de voorsprong weer en stelde daarmee de winst veilig.

Teleurstelling bij de VS na afloop van de wedstrijd tegen Oranje. Foto: Getty Images

'Die ploeg versla je niet zomaar'

"Nederland is nu al negentien wedstrijden op rij ongeslagen, hoorde ik net", zei Berhalter. "Die ploeg versla je niet zomaar. We zaten tijdens de rust met een rotgevoel in de kleedkamer. We waren zeker niet minder dan Nederland, maar stonden wel met 2-0 achter. "

"Toch zijn we voor de 2-1 blijven gaan en die maakten we ook. Maar vijf minuten later maakte Nederland de 3-1. Dat is kwaliteit, maar dat was ook een enorme klap voor ons. Voetbal wordt vaak beslist door momenten. Dat is weer gebleken."

Berhalter kon nog niet zeggen of hij over vier jaar ook bondscoach is tijdens het WK dat de Verenigde Staten samen met Mexico en Canada organiseren. "Ik ben hier alleen maar bezig geweest met dit WK. Daar ga ik de komende tijd maar eens over nadenken. Maar deze ploeg heeft toekomst. Dit is een zeer jonge ploeg met heel veel talent."

Eerder

Aanbevolen artikelen