Van Gaal streng voor Oranje na zege op VS: 'We leden veel te vaak balverlies'

Bondscoach Louis van Gaal was zaterdag kritisch op zijn ploeg, ondanks de 3-1-overwinning van Oranje op de Verenigde Staten. Door de zege plaatste het Nederlands elftal zich voor de kwartfinales van het WK voetbal in Qatar.

"Vooral in balbezit hebben we bepaalde taken gewoon niet goed uitgevoerd", zei Van Gaal bij de NOS. "In balbezit was het in de vorige wedstrijden niet goed genoeg en dat is het nu nog steeds niet. Dat is jammer, al ging het in de tweede helft wel beter."

Oranje kwam al in de tiende minuut op voorsprong door een doelpunt van Memphis Depay. De aanvaller was na een fraaie aanval over liefst twintig balcontacten het eindstation. In de blessuretijd van de eerste helft maakte Daley Blind 2-0. Bij beide doelpunten was Denzel Dumfries de aangever.

"In de eerste helft maken we wel twee schitterende goals", vervolgde Van Gaal. "Dat moet je in je algehele beoordeling ook meerekenen en dat is wel positief. Maar vervolgens maken we na rust in balbezit opnieuw een fout en daar scoren zij dan weer uit. Dat is gewoon onnodig."

De spanning in de wedstrijd kwam in de slotfase nog even terug toen voormalig VVV-Venlo-aanvaller Haji Wright met meer geluk dan wijsheid de 2-1 achter doelman Andries Noppert plaatste. Dumfries bepaalde vijf minuten later de eindstand.

Oranje bij de beste acht ter wereld 1974: Tweede

1978: Tweede

1994: Kwartfinales

1998: Vierde

2010: Tweede

2014: Derde

2022: Minimaal kwartfinales

'We moeten nog drie keer winnen, zo simpel is het'

Nederland neemt het in de kwartfinales op tegen de winnaar van Argentinië tegen Australië. Van Gaal benadrukte dat de uitslag van de wedstrijd tegen Amerika geen zand in de ogen van zijn spelers mag strooien. "Het is niet zo dat nu we met 3-1 hebben gewonnen alles opeens vanzelf gaat", zei de 71-jarige bondscoach.

"Ik probeer nu al vier wedstrijden het balbezitpatroon te verbeteren. Wij zijn zo vaak in balbezit onnodig de bal verloren dat we weer moesten verdedigen. Maar die verdediging is wel goed georganiseerd, dat is top. En omschakeling naar balbezit van de tegenstander is ook top. Maar we zijn ook zo vaak naar de verkeerde kant gelopen, dat moet ook beter. Al met al weet ik gewoon dat we nog veel beter kunnen."

Voor Van Gaal maakt het niet uit wie de tegenstander van Oranje in de kwartfinales wordt. "Wij moeten gewoon nog drie keer winnen. Zo simpel is het. Maar goed, we zullen nu waarschijnlijk Argentinië krijgen. Alhoewel, je moet Australië niet onderschatten. Dat vond ik in 2014 de sterkste tegenstander. Ik wil het nog wel zien vanavond."

