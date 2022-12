Dumfries in rijtje met Cruijff en Rensenbrink: 'Maar belangrijkste is de winst'

Denzel Dumfries hecht na het bereiken van de kwartfinales met Oranje op het WK voetbal vooral waarde aan de 3-1-zege op de Verenigde Staten. De vleugelverdediger was zaterdag met een goal en twee assists uitblinker en schaarde zich in een rijtje met Johan Cruijff en Rob Rensenbrink.

"Het zijn mooie cijfers", zei de 26-jarige Dumfries bij de NOS over het feit dat hij zich in een rijtje met Cruijff en Rensenbrink schaarde. "Maar het belangrijkste is de overwinning."

De verdediger van Internazionale is na Cruijff en Rensenbrink de derde Nederlandse speler die in één WK-duel direct is betrokken bij drie doelpunten. Hij leverde de assists bij de 1-0 van Memphis Depay en de 2-0 van Daley Blind en maakte zelf de 3-1.

"Ik was gefocust, ook op het belang van de wedstrijd om te winnen. Ik ben blij dat ik het team heb kunnen helpen en ben ook blij voor Daley", doelde Dumfries op de treffer van Blind.

Denzel Dumfries werd uitgeroepen tot man of the match. Foto: Getty Images

'We weten dat we beter moeten gaan voetballen'

Dumfries kwam ook terug op de kritiek die hij en Blind tijdens de eerste WK-duels hadden gekregen. "We hebben de afgelopen tijd kritiek gehad als wingbacks, maar het is goed voor ons allebei dat we belangrijk kunnen zijn voor de ploeg."

"De bondscoach was ook zeker kritisch. Hij zei in de rust terecht dat we wat meer druk op de bal konden zetten. Daarin waren we misschien te passief."

In de kwartfinales neemt Nederland het op tegen de winnaar van Argentinië-Australië. Die achtste finale staat zaterdag om 20.00 uur (Nederlandse tijd) op het programma.

"Natuurlijk geeft dit ons vertrouwen, maar we weten dat we beter moeten gaan voetballen", zei Dumfries. "Maar we komen onze afspraken na en dat geeft ons houvast."

