Van Dijk kritisch na zege Oranje: 'We kunnen beter dan we hebben laten zien'

Virgil van Dijk beaamde na de 3-1-zege op de Verenigde Staten in de achtste finales van het WK dat het spel van Oranje nog voor verbetering vatbaar is. Uiteraard toonde de aanvoerder zich tevreden met de overwinning.

"Ik denk dat we beter kunnen dan dat we hebben laten zien", reageerde Van Dijk voor de camera van de NOS. "We willen ons verbeteren. Voor mijn gevoel gaat het elke wedstrijd een stapje beter."

Oranje kwalificeerde zich als groepswinnaar voor de achtste finales na zeges op Senegal (2-0) en Qatar (2-0) en een gelijkspel tegen Ecuador (1-1). Tegen de Verenigde Staten leidde Nederland halverwege met 2-0 dankzij treffers van Memphis Depay en Daley Blind.

"We maakten twee fantastische doelpunten, maar uiteindelijk kregen we na rust wel een tegengoal", refereerde Van Dijk aan de miraculeuze wijze waarop Haji Wright voor de 2-1 zorgde. De Amerikaan kreeg de bal via Christian Pulisic tegen zijn voeten, waarna hij via een boog in het doel belandde. "Ik heb geen idee hoe die bal erin ging. Maar we bleven strijden, dat zegt veel over dit team."

Van Dijk zegt dat Oranjespelers zelf ook kritisch zijn

Oranje was zaterdag vooral gevaarlijk vanuit de omschakeling. Van Dijk erkende dat het in balbezit beter moet. "Het ging vandaag al beter in dat opzicht. We zijn zelf ook kritisch, iedereen in Nederland is dat. We kunnen namelijk goed voetballen. Bij vlagen hebben we dat laten zien."

In de kwartfinales neemt Oranje het vrijdagavond om 20.00 uur (Nederlandse tijd) op tegen de winnaar van Argentinië-Australië. Deze landen staan later op zaterdag tegenover elkaar. "We hebben ten opzichte van eerdere wedstrijden twee dagen extra de tijd om te herstellen. Dat helpt ook. We gaan ons opmaken voor een mooi affiche."

Oranje bij de beste acht ter wereld 1974: Tweede

1978: Tweede

1994: Kwartfinales

1998: Vierde

2010: Tweede

2014: Derde

2022: Minimaal kwartfinales

