Dumfries leidt Oranje met goal en twee assists tegen VS naar kwartfinales WK

Het Nederlands elftal heeft zaterdag ten koste van de Verenigde Staten de kwartfinales bereikt op het WK voetbal in Qatar. Oranje speelde niet groots in het Khalifa International Stadium, maar won door doelpunten van Memphis Depay, Daley Blind en Denzel Dumfries wel met 3-1.

Halverwege leidde Oranje al met 2-0. Memphis rondde in de tiende minuut een schitterende aanval af en in de extra tijd tekende Blind voor de tweede treffer. Beide keren kwam de assist van de uitblinkende Dumfries.

In de tweede helft voerde de VS de druk op. Andries Noppert verrichtte meerdere goede reddingen, maar in de 76e minuut werd het via voormalig VVV-Venlo-aanvaller Haji Wright toch 2-1. Even was het heel spannend, tot de 'wingbacks' van Oranje voor opluchting zorgden. De voorzet van Blind in de 81e minuut was op maat en Dumfries werkte af en besliste zo de wedstrijd.

Het is de zevende keer dat Oranje de laatste acht gehaald heeft op een WK, na 1974, 1978, 1994, 1998, 2010 en 2014. Tegenstander in de kwartfinale, die vrijdag om 20.00 uur (Nederlandse tijd) op het programma staat in het Lusail Stadium, wordt de winnaar van Argentinië tegen Australië. Dat duel begint zaterdag om 20.00 uur.

Doelman Andries Noppert voorkwam met een uitstekende redding dat de VS al vroeg op voorsprong kwam. Foto: Getty Images

Grote kans VS in derde minuut

De verwachting voor de achtste finale tegen de VS was dat Oranje meer ruimte zou krijgen dan in de groepswedsrijden. Dat kwam uit, al was de eerste grote kans in de derde minuut voor de nummer nummer zestien van de FIFA-ranglijst. Blind hief buitenspel op, waarna Christian Pulisic ineens oog in oog stond met Noppert. Met een knappe redding voorkwam de keeper van sc Heerenveen een achterstand voor Oranje.

Oranje kreeg meer kansen tegen de bij vlagen onzekere Amerikaanse verdediging. Op aangeven van Cody Gakpo raakte Blind de bal verkeerd en na een fout van Tim Ream schoot Memphis voorlangs.

Naarmate de eerste helft vorderde werd het spel van Oranje zwakker. De VS voerde de druk op, maar Noppert moest alleen in actie komen bij een schot van Timothy Weah. Oranje beperkte zich tot counteren. Op slag van rust werd het zowaar ook nog 2-0 en weer kwam de assist van Dumfries. Ditmaal was het de mee opgekomen Blind die de voorzet beheerst binnenschoot (2-0).

Denzel Dumfries was met een goal en twee assists de grote uitblinker bij Oranje. Foto: Getty Images

Van Gaal voert bij rust twee wissels door

Ondanks de 2-0-voorsprong besloot Van Gaal halverwege twee spelers te wisselen: Teun Koopmeiners en Bergwijn vervingen Klaassen en De Roon. De bondscoach mikte zo op de snelheid van Bergwijn in de tegenstoot, omdat de VS moest komen om nog iets van de wedstrijd te maken.

Er kwamen ook kansen voor de VS. Gakpo werkte de bal van de lijn bij een corner, Pulisic schoot recht in de handen van Noppert en een poging van Weston McKennie vloog over.

Aan de andere kant had Oranje het op de counter kunnen beslissen. Een schot van Koopmeiners werd gekeerd door doelman Turner, die ook een antwoord had op de rebound van Memphis.

Lang leek het niet meer spannend te worden, tot Memphis tot twee keer toe schutterde op eigen helft. Eerst redde Dumfries hem nog door de bal van de lijn te halen, maar de tweede keer profiteerde de VS wel. Op aangeven van Pulisic caramboleerde de bal in de 76e minuut via de voet van Wright in het doel (2-1).

Zo waren er ineens grote problemen voor Oranje. De ploeg van Van Gaal was het helemaal kwijt, tot in de 81e minuut de wingbacks weer het verschil maakten. Blind vond met een prachtige voorzet Dumfries, die bij de tweede paal de bevrijdende 3-1 maakte. Daarmee was de wedstrijd beslist, terwijl Van Gaal Xavi Simons nog liet debuteren.

