Milik vreest voor Mbappé tegen Frankrijk: 'Scooter nodig om hem bij te houden'

Arek Milik denkt dat het bijzonder lastig wordt voor Polen om Kylian Mbappé af te stoppen in de achtste finale van het WK voetbal tegen Frankrijk. De oud-Ajacied staat zondag met zijn land tegenover de regerend wereldkampioen.

"We moeten sowieso snel zijn", antwoordde Milik zaterdag op een persconferentie op de vraag hoe Polen gaat verdedigen tegen Mbappé. "We hebben een scooter nodig om hem bij te kunnen houden."

Mbappé scoorde tot nu toe drie keer op dit WK en is daarmee gedeeld topscorer. De aanvaller van Paris Saint-Germain leidde zijn land met twee goals langs Denemarken (2-1) en was ook eenmaal trefzeker tegen Australië (4-1-zege).

"Het is lastig om tegen een van de beste spelers ter wereld te spelen", vervolgde de spits van Juventus. "We zullen compact moeten verdedigen, want niemand kan hem bijhouden."

Wel beschikt Polen over doelman Wojciech Szczesny, die in topvorm verkeert en in de groepsfase al twee penalty's stopte. Tegen Argentinië hield hij Lionel Messi van scoren af en tegen Saoedi-Arabië keerde hij de inzet van Salem Al Dawsari. "Hij heeft zijn waarde al langer bewezen", zei Milik. "Ik ben niet verrast door zijn niveau."

Kylian Mbappé scoorde tot nu toe drie keer op dit WK. Foto: Getty Images

'Ik heb geen zwakke punten gevonden bij hen'

De Poolse bondscoach Czeslaw Michniewicz verwacht dat het lastig wordt voor zijn ploeg om Frankrijk te verslaan. "Ik heb geen zwakke punten gevonden bij hen", liet Michniewicz weten. "Maar elke ploeg heeft fases in de wedstrijd waarin ze fouten maken. Daar moeten we van profiteren."

Volgens Michniewicz is Frankrijk "even sterk" als Argentinië, dat in de laatste groepswedstrijd met 0-2 van Polen won. "En misschien hebben ze zelfs meer individuele kwaliteiten en meer snelle spelers op de vleugels", zei hij over Frankrijk.

De achtste finale tussen Frankrijk en Polen gaat zondag om 16.00 uur (Nederlandse tijd) van start in Al Thumama Stadium in Doha. De wedstrijd staat onder leiding van scheidsrechter Jesús Valenzuela uit Venezuela.

