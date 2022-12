Memphis staat dankzij goal tegen VS alleen tweede op topscorerslijst Oranje

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Met zijn treffer van zaterdag in de WK-wedstrijd tegen de Verenigde Staten staat Memphis Depay nu alleen op de tweede plaats op de topscorerslijst aller tijden van het Nederlands elftal. De 28-jarige aanvaller van FC Barcelona maakte al 43 goals in Oranje.

Tot zaterdag deelde Memphis de tweede plaats in dit klassement met Klaas-Jan Huntelaar. Robin van Persie leidt sinds het najaar van 2013 de dans op deze lijst. De Rotterdammer sloot zijn interlandloopbaan af op vijftig treffers.

Memphis liet zijn eerste Oranje-doelpunt aantekenen op 18 juni 2014 in de WK-wedstrijd tegen Australië (2-3-winst voor Nederland), een klein jaar na zijn debuut.

De ex-speler van PSV, Manchester United en Olympique Lyonnais is de negende Oranjespeler die op meer dan één editie van een WK heeft gescoord. Van Persie en Arjen Robben zijn met minimaal één doelpunt op drie WK's de recordhouders van het Nederlands elftal. Het ultieme record is sinds dit toernooi in handen van Cristiano Ronaldo, die op vijf WK's scoorde.