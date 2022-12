Brazilië rest van WK zonder Gabriel Jesus en Telles door knieblessures

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Gabriel Jesus en Alex Telles komen op dit WK voetbal niet meer in actie, bevestigt de Braziliaanse voetbalbond zaterdag. De aanvaller en verdediger raakten vrijdagavond in het afsluitende groepsduel met Kameroen (1-0-verlies) geblesseerd aan hun knie.

Zowel Jesus als Telles had geen basisplaats op dit WK. Ze stonden wel aan de aftrap tegen Kameroen, omdat er in die wedstrijd niets meer op het spel stond voor Brazilië. Telles moest zich aan het begin van de tweede helft laten wisselen. In de 64e minuut verliet ook Jesus het veld.