Frankrijk op zijn hoede voor 'doelpuntenmachine' Lewandowski en Szczesny

De Franse bondscoach Didier Deschamps is op zijn hoede voor WK-opponent Polen, zei hij zaterdag op de persconferentie daags voor de achtste finale. De Fransen moeten vooral letten op 'doelpuntenmachine' Robert Lewandowski en topkeeper Wojciech Szczesny.

"Het is geen gemakkelijke opdracht", weet bondscoach Deschamps over het WK-duel met Polen.



Deschamps is lovend over de verdediging van de Poolse ploeg. "Verdedigend zijn ze heel sterk, ze doen niets liever. Maar ze kunnen meer dan dat. Met Lewandowski hebben ze voorin een doelpuntenmachine lopen."

De Fransen weten dat ze de spits van FC Barcelona moeten stoppen om schade te voorkomen. "Hoe minder hij de bal heeft, hoe minder hij ermee kan doen. We moeten hem hoe dan ook van de bal houden."

Een andere troef waar de titelverdediger voor moet waken is doelman Szczesny, die dit WK al twee penalty's stopte. "Scoren tegen de Polen is geen gemakkelijke taak. Tot nu toe slaagden alleen de Argentijnen in die opdracht, maar wij hebben het talent om het ook te doen", benadrukt de zelfverzekerde Deschamps.

Wojciech Szczesny en Robert Lewandowksi zijn twee belangrijke troeven bij Polen. Foto: Getty Images

Deschamps niet bang voor uitschakeling

Op het EK in 2021 werden de Fransen verrassend uitgeschakeld in de achtste finale na een verloren penaltyreeks tegen Zwitserland. "Natuurlijk willen we dat niet opnieuw meemaken", zei Deschamps, die liever niet naar het verleden kijkt. "Behalve dat het ook een achtste finale was, is het niet met elkaar te vergelijken."

Dit WK wordt ook wel hét eindtoernooi van de verrassingen genoemd. Of er nog meer komen weet Deschamps niet. "Dat kan ik niet voorspellen. Ik kan alleen vaststellen dat het niet meer mogelijk is om in het toernooi te groeien. Elk team moet er meteen staan."

De achtste finale tussen Frankrijk en Polen wordt zondag om 16.00 uur (Nederlandse tijd) gespeeld in het Al-Thumama Stadium.

