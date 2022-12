Van Gaal kiest ook tegen VS voor De Roon en Klaassen op middenveld Oranje

Het Nederlands elftal begint zaterdag ongewijzigd aan de achtste finale van het WK voetbal in Qatar tegen de Verenigde Staten. Bondscoach Louis van Gaal kiest opnieuw voor een middenveld met Marten de Roon en Davy Klaassen.

Bij de VS is er zoals verwacht een basisplaats voor Christian Pulisic. De Chelsea-speler is voldoende hersteld van de bekkenkneuzing die hij dinsdag opliep in het groepsduel met Iran. Ook oud-Ajacied Sergiño Dest staat in de basis. De rechtsback is geboren in Almere en heeft een Nederlandse moeder en een Amerikaanse vader.