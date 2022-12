Teleurstelling overheerst bij Kameroen na 'historische zege' op B-elftal Brazilië

Kameroen heeft een wrang gevoel overgehouden aan de 1-0-zege op Brazilië. De ploeg van bondscoach Rigobert Song kan het WK voetbal door de sensationele overwinning op Brazilië met opgeheven hoofd verlaten, maar kwam tekort voor een plek in de achtste finales.

"We hebben de wedstrijd gewonnen, maar zijn teleurgesteld. We realiseren ons dat er meer mogelijk was op dit toernooi", zei Song na de afsluitende groepswedstrijd in het Lusail Stadium. "Het spijt ons."

Kameroen had weinig in te brengen tegen het B-elftal van Brazilië, maar kreeg in de slotfase weer hoop. Vincent Aboubakar kopte in de 92e minuut raak. De spits trok daarna zijn shirt uit, wat hem zijn tweede gele kaart opleverde, een nooit eerder vertoond fenomeen in de WK-historie.

Door de 3-2-zege van Zwitserland op Servië was de verrassende overwinning van Kameroen niet genoeg om samen met Brazilië de achtste finales te bereiken. Toch is Song trots. "Ik ben tevreden met de prestatie van vanavond. We hebben Brazilië verslagen en dat is historisch. Mijn spelers moeten gefeliciteerd worden."

Vooral vanwege het gelijkspel tegen Servië (3-3) en de 1-0-nederlaag tegen Zwitserland is er volgens Song nog wel werk aan de winkel. "Het WK heeft ons laten inzien op welk vlak het beter moet. We moeten voorkomen dat we de fouten maken die we in de eerste twee wedstrijden maakten."

Zwitserland gaat door de overwinning op Servië samen met Brazilië naar de laatste zestien. De Zwitsers nemen het voor een plek in de kwartfinales op tegen Portugal en titelfavoriet Brazilië treft Zuid-Korea.

Eindstand groep G 1. Brazilië 3-6 (3-1)

2. Zwitserland 3-6 (4-3)

3. Kameroen 3-4 (4-4)

4. Servië 3-1 (5-8)

Vincent Aboubakar vierde zijn treffer door zijn shirt uit te trekken. Het leverde hem zijn tweede gele kaart van de wedstrijd op. Foto: Getty Images

