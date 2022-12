Inzetbaarheid Neymar in achtste finales wordt volgens teamdokter race tegen klok

De Braziliaanse teamdokter Rodrigo Lasmar denkt dat het voor Neymar een race tegen de klok wordt om mee te kunnen doen tegen Zuid-Korea in de achtste finales van het WK voetbal. De aanvaller is herstellende van een enkelblessure.

De dertigjarige Neymar liep de kwetsuur in de eerste wedstrijd tegen Servië (2-0-zege) op. De sterspeler van de 'Goddelijke Kanaries' werd in de 79e minuut gewisseld en strompelde na de wedstrijd met een dikke enkel naar de kleedkamers.

Door zijn enkelblessure miste Neymar al de laatste twee groepsduels, met Zwitserland (1-0-zege) en Kameroen (1-0-verlies). Hij kreeg in de aanloop naar het duel met Kameroen ook nog koorts. Maandagavond wacht in Doha de krachtmeting met Zuid-Korea in de achtste finales.

"We hebben nog wel wat tijd, dus de kans is aanwezig dat hij kan spelen", zei teamdokter Lasmar na het duel met Kameroen over Neymar. "Laten we afwachten hoe alles gaat. Neymar traint zaterdag voor het eerst weer met de bal. We moeten zien hoe zijn lichaam daarop reageert. Op basis daarvan nemen we een besluit."

Neymar is niet de enige speler op de blessurelijst van Brazilië. Danilo raakte ook geblesseerd tegen Servië, maar kan tegen Zuid-Korea waarschijnlijk spelen. Voor Alex Sandro geldt hetzelfde als voor Neymar: de verdediger traint zaterdag voor het eerst weer met de bal. Alex Sandro raakte tegen Zwitserland geblesseerd aan zijn heup.

Brazilië hoopt in Qatar voor de zesde keer in de historie wereldkampioen te worden, na eerder succes in 1958, 1962, 1970, 1994 en 2002. Bij een zege op Zuid-Korea neemt de ploeg van bondscoach Tite het in de kwartfinales op tegen Japan of vicewereldkampioen Kroatië.

Foto: NUgraph

