Euforie bij Zwitsers na comeback: 'We gaan door met geschiedenis schrijven'

Bondscoach Murat Yakin is vervuld van trots na het bereiken van de achtste finales met Zwitserland. De Zwitsers knokten zich tegen Servië terug van een 1-2-achterstand en voegden zich voor het derde WK op rij bij de laatste zestien.

"De spelers hadden zich dit WK ten doel gesteld om geschiedenis te schrijven. Daar gaan we nu mee door", zei Yakin op zijn persconferentie in Doha. "Het team is in deze wedstrijd dichter naar elkaar toegegroeid en is meer ervaren. We gaan hier nu eerst even van genieten. In het voetbal leef je voor dit soort momenten."

Zwitserland had in de afsluitende groepswedstrijd minstens een punt nodig om de achtste finales te bereiken, maar de ploeg van Yakin had een zware kluif aan Servië. De ploeg van Dusan Tadic leidde na 35 minuten met 2-1 door goals van Aleksandar Mitrovic en Dusan Vlahovic, al draaide Zwitserland het daarna razendsnel om.

Breel Embolo tekende op slag van rust voor de gelijkmaker en aan het begin van de tweede helft kwam Zwitserland op schitterende wijze op voorsprong. Remo Freuler schoot binnen nadat Ruben Vargas de bal met zijn hak had klaargelegd.

Granit focuste zich op voetbal'

Veel aandacht in de wedstrijd ging uit naar Granit Xhaka en Xerdan Shaqiri, die Kosovaars-Albanese roots hebben. Albanië leeft politiek gezien op gespannen voet met Servië vanwege de situatie in Kosovo, dat een grote Albanese populatie kent, maar niet als onafhankelijke staat wordt erkend door Servië.

Op het WK 2018 kwamen Xhaka en Shaqiri nog in opspraak, omdat ze hun doelpunt tegen Servië vierden door met hun handen een vogel na te doen. Het was een verwijzing naar de adelaar in de vlag van Albanië. Dit keer scoorde Shaqiri opnieuw. Hij liep direct naar het vak van de Serviërs en drukte zijn vinger tegen zijn mond.

Xhaka was in de slotfase betrokken bij opstootjes met Servische spelers. In totaal werd er elf keer geel getrokken. "Het was een wedstrijd vol emoties", erkende Xhaka, die werd uitgeroepen tot man van de wedstrijd. "Het hoort ook bij voetbal. We hebben ons op de wedstrijd gefocust en staan nu in de achtste finales. Dat maakt ons trots."

Ook Yakin wilde niet te zwaar aan de randzaken tillen. "Ik heb Granit zich volledig op het voetbal zien focussen. Dat er emoties bij deze wedstrijd kwamen kijken, is normaal. Mijn spelers verdienen een groot compliment voor de manier waarop ze terug in de wedstrijd zijn gekomen. We hebben dit verdiend."

Zwitserland staat voor de vierde keer deze eeuw in de achtste finales van het WK. In 2006, 2014 en 2018 was die fase ook het eindstation. Dit keer moet de ploeg van Yakin Portugal zien te verslaan.

