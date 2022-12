Tadic na vroege aftocht met Servië op WK: 'Dit is een grote teleurstelling'

Dusan Tadic baalde als een stekker van de vroege uitschakeling van Servië op het WK voetbal in Qatar. De Serviërs verloren vrijdag met 2-3 van Zwitserland, waardoor het toernooi erop zat voor de aanvoerder van Ajax.

"Ik kan moeilijk mijn woorden vinden", zei Tadic na afloop van de spectaculaire nederlaag tegen de rivaal. "Dit is een grote teleurstelling. We wilden deze wedstrijd winnen en een ronde doorgaan, maar dat is ons niet gelukt."

Tegen Zwitserland mocht Servië nog wel even hopen op een plek in de achtste finales. De ploeg van bondscoach Dragan Stojkovic draaide mede dankzij een assist van Tadic een achterstand om in een 2-1-voorsprong. Voor rust werd het alweer 2-2. Na de onderbreking maakte Remo Freuler de winnende 3-2 voor de Zwitsers.

Daarmee kwam er een roemloos einde aan het WK voor Servië. De Serviërs verloren eerder met 2-0 van groepswinnaar Brazilië en wonnen ook niet van Kameroen (3-3-gelijkspel). Volgens Tadic is het grote aantal tegengoals (acht) de oorzaak van de uitschakeling.

"We kregen veel te makkelijk doelpunten tegen. Acht tegendoelpunten is gewoon te veel om door te komen", zei de aanvoerder. "Dat is niet alleen de schuld van de verdediging. Wij als middenvelders en aanvallers zijn ook verantwoordelijk. Ook vandaag ging het te makkelijk. Deze dingen mogen niet gebeuren als we willen slagen."

Als zelfstandig land drong Servië nog nooit door tot de achtste finales op een WK. Bij de vorige deelnames in 2010 en 2018 was de groepsfase ook het eindstation van het land, dat eerder als Servië en Montenegro én als onderdeel van Joegoslavië meedeed aan de mondiale eindronde.

