Zwitserland schakelt Servië van Tadic uit in spektakelstuk en is achtstefinalist

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Zwitserland heeft vrijdag ten koste van Servië de achtste finales van het WK voetbal in Qatar bereikt. In een waar spektakelstuk waren de Zwitsers met 2-3 te sterk voor de ploeg van Ajax-aanvoerder Dusan Tadic.

Zwitserland kende een droomstart van de pikante wedstrijd in Doha, want na twintig minuten brak routinier Xherdan Shaqiri de ban. Een kwartier later waren de rollen helemaal omgedraaid. Door goals van Aleksandar Mitrovic en Dusan Vlahovic leidde Servië met 2-1.