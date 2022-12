Kameroen uitgeschakeld ondanks overwinning op B-team van Brazilië

Kameroen is vrijdagavond ondanks een knappe 1-0-zege op Brazilië uitgeschakeld op het WK voetbal in Qatar. Het Afrikaanse land had de pech dat Zwitserland in de andere wedstrijd in groep G afrekende met Servië: 2-3. Een opvallend moment was dat doelpuntenmaker Vincent Aboubakar van Kameroen zijn tweede gele kaart kreeg omdat hij zijn shirt uittrok bij het vieren van zijn treffer.

Brazilië was dankzij de zeges op Servië (2-0) en Zwitserland (1-0) al zeker van een plek in de achtste finales. Kameroen had na twee duels slechts één punt verzameld en moest sowieso winnen van de Zuid-Amerikanen om kans te maken op deelname aan de knock-outfase.

De wedstrijd in het Lusail Stadium, waar op 18 december de finale wordt afgewerkt, was bij vlagen vermakelijk. Brazilië miste de scherpte in de afronding, terwijl het voor Kameroen in de meeste fases een kwestie van tegenhouden was.

Als winnaar van groep G staan de Brazilianen maandag om 20.00 uur (Nederlandse tijd) tegenover Zuid-Korea. Zwitserland eindigde als tweede in de poule dankzij een spectaculaire 3-2-zege op Servië. Het Alpenland speelt dinsdag om 18.00 uur tegen Portugal.

Eindstand groep G 1. Brazilië* 3-6 (3-1)

2. Zwitserland* 3-6 (4-3)

3. Kameroen 3-4 (4-4)

4. Servië 3-1 (5-8)

Veel wijzigingen bij al geplaatst Brazilië

Met het achtstefinaleticket al in de knip achtte de Braziliaanse bondscoach Tite de tijd rijp om wijzigingen door te voeren in zijn elftal. Tot de negen nieuwe spelers aan de aftap behoorden ex-Ajacied Antony en Dani Alves, die met zijn 39 jaar de oudste Braziliaan ooit werd op een WK. Neymar ontbrak net als tegen Zwitserland wegens een enkelblessure. De dribbelaar liep begin deze week ook koorts op.

Tijdens de eerste twee wedstrijden kreeg Brazilië geen enkel schot op doel tegen en ook tegen Kameroen gaf de vijfvoudig wereldkampioen zelden iets weg. De Zuid-Amerikanen namen direct het initiatief en met snel combinatiespel werd Kameroen naar achteren gedrukt.

Mogelijkheden leverde dit overwicht nauwelijks op, los van een kopbal en een schot van de bedrijvige Gabriel Martinelli. Het spel speelde zich voornamelijk af op het middenveld. Kameroen beperkte zich tot tegenhouden en verscheen zelden in de buurt van het Braziliaanse doel, op een moment vlak voor rust na. Keeper Ederson moest zich tot het uiterste strekken om een kopbal van Bryan Mbeumo uit zijn doel te houden.

Dani Alves droeg de aanvoerdersband bij Brazilië. De rechtsback speelde de hele wedstrijd. Foto: Getty Images

Vervanger van Onana brengt enkele keren redding

In de tweede helft kreeg de Kameroense keeper Devis Epassy de kans zich enkele keren te onderscheiden in een wedstrijd die nu wel op en neer ging. De sluitpost redde onder meer op een schot van dichtbij van Éder Militão. Epassy fungeerde net als tegen Servië (3-3) als vervanger van André Onana, die na een conflict met bondscoach Rigobert Song geen deel meer uitmaakt van de selectie.

Brazilië deelde, op een speldenprikje van Kameroen na, ook na de hervatting de lakens uit. Uitgespeelde kansen leverde dit vrijwel niet op, doordat er in de eindfase telkens wel iets misging. Antony, die tijdens de vorige wedstrijden inviel, speelde een anonieme wedstrijd en werd tien minuten voor tijd vervangen.

Kameroen had weinig in te brengen, maar kreeg in de slotfase weer hoop. In de 92e minuut kopte Aboubakar namelijk raak. De spits trok daarna zijn shirt uit, wat hem zijn tweede gele kaart opleverde, een unicum in de WK-historie.

Vincent Aboubakar doet zijn shirt uit na zijn treffer. Het leverde hem zijn tweede gele kaart op. Foto: Getty Images

Brazilië met de hakken over de sloot groepswinnaar

Door de ontwikkelingen op het andere veld - Zwitserland won met 3-2 van Servië - sneuvelde Kameroen alsnog. Brazilië stelde maar net de groepswinst veilig. Het doelsaldo van 3-1 is nipt beter dan de 4-3 van Zwitserland, dat net als de recordkampioen op zes punten finisht.

Brazilië vervolgt zijn jacht op zijn eerste wereldtitel sinds 2002 tegen Zuid-Korea. Na die triomf van twintig jaar geleden strandden de Zuid-Amerikanen achtereenvolgens in de kwartfinale (2006, 2010), in de halve finale (2014) en weer in de kwartfinale (2018).

Foto: NUgraph

Eerder

Aanbevolen artikelen