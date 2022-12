Hij speelde voor FC Zwolle, Sparta en SC Cambuur, bracht Arne Slot als tiener naar de training en verbaasde zich over het Ajax-publiek. Nu is Gregg Berhalter (49) bondscoach van de Verenigde Staten, dat zaterdag tegenover Oranje staat in de achtste finales van het WK in Qatar. "Ik heb zo veel van jullie geleerd."

Of hij nog een beetje Nederlands verstaat? "Probeer het maar", was het antwoord van Berhalter vrijdag op zijn persconferentie. Hij begreep precies wat in het Nederlands gevraagd werd, al gaf hij - met vooral Amerikaanse journalisten in de zaal - wel in het Engels antwoord.

"Ik heb een fantastische tijd gehad bij jullie, leuke mensen ontmoet ook. Arne Slot, nu trainer van Feyenoord, was zestien, zeventien jaar toen hij mijn teamgenoot bij FC Zwolle werd. Hij had geen rijbewijs en dus haalde ik hem op voor de training. We konden heerlijk over voetbal praten en hebben nu nog steeds contact."

21 jaar was Berhalter toen hij 1994 in Nederland terechtkwam. Het was een tijd waarin het Amerikaanse voetbal weinig voorstelde en dus probeerde hij het in Europa. Na een mislukte stage in Duitsland bij Schalke 04 kreeg hij in de Eerste Divisie bij FC Zwolle wel een contractje. Twee jaar later volgde de stap naar Eredivisionist Sparta en weer twee jaar later was SC Cambuur zijn laatste club in Nederland.

Berhalter noemt het de jaren van de "wedergeboorte van het Nederlands voetbal". "Ja, zo zie ik het nu. Het niveau in de Eredivisie was echt enorm hoog, terwijl Ajax de Champions League won. Tal van Nederlandse spelers konden bij topclubs in het buitenland terecht. Ineens hadden ze vijf, zes Nederlanders bij FC Barcelona."

De spelerscarrière van Gregg Berhalter 1994-1996: FC Zwolle

1996-1998: Sparta

1998-2000: SC Cambuur

2000-2002: Crystal Palace

2002-2006: Energie Cottbus

2006-2009: 1860 München

2009-2011: Los Angeles Galaxy

Gregg Berhalter als speler van Sparta. Foto: Pro Shots

'Kennen jullie Remco Boere nog?'

Berhalter zelf haalde nooit het niveau van FC Barcelona, laat staan een andere Europese topclub. Hij speelde 44 interlands voor de VS en was erbij op het WK 2002 en 2006, maar in de Eredivisie was hij een verdediger voor de onderkant van de middenmoot. En zelfs dat duurde even. "Toen ik begon bij Zwolle was ik totaal niet voorbereid op profvoetbal. Ik kwam net van de universiteit."

Hij leerde snel, al was het soms een harde leerschool. "Kennen jullie Remco Boere nog? Dat was destijds de spits van Zwolle. Ik speelde hem aan, maar dat was niet zoals hij wilde. Hij schreeuwde dat de bal te veel effect had. Die moest strak zijn. Ik ben gaan trainen, trainen en nog eens trainen om het wel goed te kunnen doen."

Zo ging het vaker. "Van al mijn ploeggenoten moest ik weten wat hun goede been was, want dan kon ik ze beter aanspelen. Dat soort details had ik nooit geleerd in de VS. Driehoekjes, ruimtes creëren, positiespel... Er ging een wereld voor me open. De basis die ik nu gebruik als bondscoach is in Nederland gelegd. Ik heb zo veel van jullie geleerd."

Gregg Berhalter in duel met Mexicaanse aanvaller Luis Hernández tijdens de achtste finale op het WK 2002. Foto: Getty Images

'Gelukkig heeft Van Gaal een dikke huid'

Ondertussen genoot Berhalter van de Nederlandse voetbalcultuur, die veel directer was dan hij gewend was. "Na elke training was er discussie over hoe het was gegaan. En na de wedstrijd al helemaal, iedereen had een mening over voetbal. Jullie Nederlanders houden ervan om over voetbal te praten. En altijd kritisch."

Af en toe was er verbazing over die kritische houding. "Ik speelde ooit met Sparta uit tegen Ajax en halverwege stonden we met 1-0 achter. Wat denk je? Ajax ging met een fluitconcert van het veld, ze vonden de voorsprong blijkbaar niet groot genoeg. Voor een Amerikaan was dat niet voor te stellen."

De vergelijking met het heden is snel gemaakt. Zonder nederlaag plaatste Oranje zich als groepswinnaar voor de achtste finales van WK, maar euforie is in Nederland ver te zoeken.

Berhalter lachend: "Hoeveel bondscoaches hebben jullie ook alweer? 17 miljoen? In mijn tijd waren het er nog 15 of 16 miljoen. Maar het klopt wel. Gelukkig heeft Van Gaal een dikke huid. Hij is gefocust om Oranje naar de finale te leiden - als ik Nederlander was, zou ik me niet zo druk maken."

Gregg Berhalter als speler van Sparta in 1997 in duel met PSV-aanvaller Gilles de Bilde. Foto: ANP

'Oranje heeft meer kwaliteit'

Dat zou wel betekenen dat het toernooi voor Berhalter en de VS zaterdag in de achtste finales eindigt. Het zou geen schande zijn, vindt hij. "Oranje heeft meer kwaliteit, maar als team kunnen we het Nederland heel lastig maken. Het is mogelijk."

Hij weet waarover hij spreekt. 25 jaar geleden won Berhalter als speler van Sparta met 2-1 van het Ajax van Van Gaal. De bondscoach van Oranje werd er donderdag naar gevraagd, maar die zei dat hij het zich niet kon herinneren.

Weer lacht Berhalter. "Ik hoorde het, maar ik kan me het niet voorstellen. Van Gaal is zo competitief en het was zo'n legendarische wedstrijd. Hij weet het vast nog wel. Maar goed, dan ga ik hier nog maar eens proberen een ploeg van Van Gaal te verslaan. Niet met Sparta, maar met de VS. Wie weet. Ik kijk ernaar uit."