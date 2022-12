Zuid-Koreanen vol emotie na succes op WK: 'Adrenaline giert door het lijf'

De spelers en technische staf van Zuid-Korea kunnen hun geluk niet op na het bereiken van de achtste finales op het WK voetbal in Qatar. De Aziaten schaarden zich vrijdag bij de laatste zestien dankzij een 2-1-overwinning op Portugal.

"Dit is bijzonder emotioneel. De adrenaline giert door het lijf. Dit is fantastisch", jubelde assistent-bondscoach Sérgio Costa. Hij nam de honneurs waar omdat bondscoach Paulo Bento was geschorst vanwege een rode kaart na het duel met Ghana (2-3-verlies).

"Vanaf de eerste wedstrijd hebben we mooi en aanvallend voetbal laten zien en daarom verdienen we dit. En als ik zeg wij, dan bedoel ik de nationale ploeg en alle Zuid-Koreanen, die ons geweldig steunen."

Zuid-Korea leek lange tijd uitgeschakeld te gaan worden, maar in blessuretijd zorgde Hwang Hee-chan voor de bevrijdende 2-1 tegen Portugal. Hierdoor ging de ploeg op basis van het aantal gemaakte doelpunten door.

Zuid-Korea viert het bereiken van de achtste finales. Foto: Getty Images

'Lijden is het handelsmerk van deze ploeg'

Na afloop van de wedstrijd tegen Portugal moesten de Zuid-Koreanen minutenlang wachten op de uitslag bij Ghana-Uruguay. De Zuid-Amerikanen stonden met 0-2 voor en zouden bij een derde treffer ten koste van Zuid-Korea doorgaan, maar er werd uiteindelijk niet meer gescoord in dat duel.

"In de slotfase van Ghana-Uruguay waren we samen allemaal aan het lijden", vertelde Costa. "Lijden is het handelsmerk van deze ploeg, net als het karakter. Daarmee hebben we ons nu bewezen."

"We verdienden dit op basis van ons spel in de drie wedstrijden. Het resultaat tegen Ghana was volledig onterecht. Tegen Uruguay hebben we goed gespeeld en tegen Portugal, een ploeg met veel individuele kwaliteiten, hebben we ons speelplan succesvol uitgevoerd."

In de achtste finales neemt Zuid-Korea het maandag om 20.00 uur op tegen de winnaar van groep G. Dat wordt waarschijnlijk Brazilië.

Foto: NU.nl

