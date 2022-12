Kudus ziet bondscoach Addo vertrekken na vroege uitschakeling Ghana op WK

"Zelfs als we wereldkampioen waren geworden, was ik vertrokken", zei Addo na afloop van de nederlaag op zijn persconferentie. "De toekomst van mijn gezin ligt vooral in Duitsland. Het is een beslissing voor de familie." Addo keert terug bij Borussia Dortmund, waar hij werkt als talentencoach.

De 47-jarige Addo was sinds september vorig jaar in dienst bij de Ghanese nationale ploeg. In de eerste maanden was hij assistent van Milovan Rajevac. Na diens ontslag in februari van dit jaar werd Addo de keuzeheer van Ghana.

Addo behaalde direct succes met Ghana. In zijn eerste interlands als bondscoach won hij op basis van uitdoelpunten de finale van de play-offs om een WK-ticket van Nigeria (1-1) en leidde hij het Afrikaanse land naar de vierde WK-deelname in de geschiedenis.

Otto Addo was tien maanden bondscoach van Ghana. Foto: Reuters

Ghana kende dramatisch einde in Qatar

Ghana had lang goede papieren voor het bereiken van de achtste finales in Qatar. 'The Black Stars' begonnen met een nipte nederlaag tegen Portugal, maar wonnen vervolgens dankzij twee doelpunten van Kudus met 3-2 van Zuid-Korea.

Daardoor ging Ghana als nummer twee van poule H de derde en laatste groepswedstrijd in. In die laatste speelronde ging het helemaal mis. Ghana keek tegen Uruguay al snel tegen een 2-0-achterstand aan. Omdat Zuid-Korea ook nog een stuntte tegen Portugal en zodoende de achtste finales haalde, besloot Ghana de groepsfase als hekkensluiter.

Het betekende het einde van Addo, die zelf vijftien interlands voor Ghana speelde. Hij is de derde bondscoach die kort na het WK vertrekt. Roberto Martínez (België) en Gerardo Martino (Mexico) gingen hem voor. Zij deden dat vanwege de vroege uitschakeling op het toernooi.

