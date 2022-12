Amerikaanse sterspeler Pulisic op tijd fit voor achtste finale tegen Oranje

De Verenigde Staten kunnen zaterdag tegen Oranje in de achtste finales van het WK voetbal in Qatar beschikken over sterspeler Christian Pulisic. De aanvaller van Chelsea is hersteld van een bekkenkneuzing, meldt de Amerikaanse bond vrijdag op Twitter.

De 24-jarige Pulisic maakte dinsdag in het beslissende groepsduel met Iran vlak voor rust het winnende doelpunt. Daarbij kwam de blikvanger van de Amerikaanse ploeg hard in botsing met de doelman, met een bekkenkneuzing tot gevolg. Pulisic had te veel pijn om te juichen en liet zich in de rust vervangen.

Daardoor was het de vraag of Pulisic op tijd fit zou zijn voor de wedstrijd tegen Oranje. Bondscoach Gregg Berhalter zei vrijdag op zijn persconferentie dat het de goede kant op ging met het herstel van de linksbuiten. Hij blijkt nu de afsluitende training van vrijdag goed te hebben doorstaan.

Pulisic is de grote man achter de achtstefinaleplaats van de Verenigde Staten op dit WK. Hij maakte niet alleen het beslissende doelpunt tegen Iran, maar gaf ook een assist op Timothy Weah bij de 1-1 tegen Wales. Zodoende is hij bij alle twee de Amerikaanse doelpunten in Qatar betrokken.

De uitblinkersrol van Pulisic komt niet als een grote verrassing. De aanvaller speelt al jarenlang in de Europese top. In 2019 stapte hij voor een transfersom van 64 miljoen euro over van Borussia Dortmund naar Chelsea. Bij de Premier League-club moet hij het vooral doen met invalbeurten. In het Amerikaanse team speelde hij tot dusver 55 interlands en daarin scoorde hij 22 keer.

Nederland-Verenigde Staten wordt zaterdag om 16.00 uur (Nederlandse tijd) gespeeld in het Khalifa International Stadium in Doha. De winnaar van het duel treft in de kwartfinales Argentinië of Australië. Die twee landen strijden ook zaterdag om 20.00 uur om een plek bij de laatste acht van het WK.

