Bondscoach Uruguay baalt na uitschakeling van penalty Portugal in eerder duel

Bondscoach Diego Alonso van Uruguay baalt logischerwijs als een stekker van de uitschakeling op het WK voetbal. Kort nadat het doek vrijdag was gevallen, haalde de oefenmeester een incident uit een eerdere groepswedstrijd aan.

De 0-2-zege op Ghana van vrijdag leverde de tweevoudig wereldkampioen niet meer dan een derde plek in groep H op door de 2-1-overwinning van Zuid-Korea op Portugal. Zuid-Korea en Uruguay finishten beide op vier punten, maar het doelsaldo van 4-4 van het Aziatische land is waardevoller dan de 2-2 van Uruguay.

"Het team heeft geknokt tot het einde. We maakten goals, kregen kansen, maar het ging mis in de andere wedstrijd", liet Alonso weten in gesprek met de Uruguayaanse televisie. "Helaas hebben we in de andere duels een punt te weinig gepakt."

Eerder dit toernooi speelde Uruguay doelpuntloos gelijk tegen Zuid-Korea en werd met 2-0 verloren van Portugal. Alonso riep vrijdag de tweede treffer van de Zuid-Europeanen in herinnering: een strafschop van Bruno Fernandes, toegekend na hands van José Giménez.

"De FIFA heeft ons verteld dat dit geen penalty was", aldus de bondscoach, die met zijn ploeg dus op één goal strandde. "Maar het kwam op vandaag aan. Ik vind dat we hebben laten zien dat we thuishoren in de knock-outfase. We houden een nare smaak over aan dit toernooi."

Groep H 1. Portugal * 3-6 (6-4)

2. Zuid-Korea * 3-4 (4-4)

3. Uruguay 3-4 (2-2)

4. Ghana 3-3 (5-7)

Contract bondscoach Uruguay loopt na WK af

De toekomst van Alonso is nog onduidelijk, aangezien zijn contract liep tot en met dit WK. De oud-prof werd begin dit jaar aangesteld, toen Uruguay slechts zevende stond in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiegroep. Hij volgde de legendarische Óscar Tabárez op, die Uruguay leidde op de WK's van 1990, 2010, 2014 en 2018 en in 2010 beslag legde op de vierde plaats.

Uruguay bereikte vier jaar geleden nog de kwartfinales op het WK. Destijds maakte de latere winnaar Frankrijk een einde aan de opmars van de wereldkampioen van 1930 en 1950.

De laatste keer dat Uruguay in de eerste ronde van een WK strandde, was in 2002. Foto: Getty Images

