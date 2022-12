Aangeslagen Suárez richt pijlen op FIFA: 'Waarom zijn ze altijd tegen ons?'

Luis Suárez vindt dat Uruguay tijdens de afsluitende groepswedstrijd tegen Ghana op het WK voetbal ernstig is benadeeld door de scheidsrechter. Volgens de 35-jarige aanvaller, die zijn tranen de vrije loop liet, hadden de Zuid-Amerikanen vrijdag een strafschop moeten hebben.

De 0-2-zege op Ghana van vrijdag leverde de tweevoudig wereldkampioen niet meer op dan een derde plek in groep H door de 2-1-overwinning van Zuid-Korea op Portugal. Zuid-Korea en Uruguay finishten beide op vier punten, maar het doelsaldo van 4-4 van het Aziatische land is waardevoller dan de 2-2 van Uruguay.

"We voelen woede en teleurstelling", meldde Suárez in gesprek met de televisiezender Teledoce. "De FIFA moet zich verantwoorden. Waarom zijn ze altijd tegen ons? Uruguay moet meer macht krijgen."

Suárez haalde in het interview enkele penaltyclaims van zijn ploeg aan. Darwin Núñez en Edinson Cavani gingen na een duel onderuit in het strafschopgebied, maar de Duitse arbiter Daniel Siebert weigerde naar de stip te wijzen.

Nadat Suárez halverwege de tweede helft was vervangen door Cavani volgde de ex-Ajacied in de dug-out de ontwikkelingen. De tranen kwamen toen het nieuws doorkwam dat Zuid-Korea op 2-1 was gekomen tegen Portugal.

"Het doet me pijn dat mijn vierjarige zoon me nooit een WK-wedstrijd heeft zien winnen", aldus de 35-jarige Suárez, die nog niet officieel het einde van zijn interlandloopbaan heeft aangekondigd.

Ook om een andere reden baalde de aanvaller van de FIFA. "Na de wedstrijd wilde ik mijn vrouw en kinderen omhelzen, maar mensen van de FIFA kwamen tussenbeide om me te vertellen dat dat niet mocht. Een Franse speler deed laatst hetzelfde. Je vraagt je dan af waarom ze altijd Uruguay dwarszitten."

Groep H 1. Portugal * 3-6 (6-4)

2. Zuid-Korea * 3-4 (4-4)

3. Uruguay 3-4 (2-2)

4. Ghana 3-3 (5-7)

Bondscoach Alonso wijst ook naar arbitrage

Eerder dit toernooi speelde Uruguay doelpuntloos gelijk tegen Zuid-Korea en werd met 2-0 verloren van Portugal. Bondscoach Diego Alonso riep vrijdag de tweede treffer van de Zuid-Europeanen in herinnering: een strafschop van Bruno Fernandes, toegekend na hands van José Giménez.

"De FIFA heeft ons verteld dat dit geen penalty was", aldus de bondscoach, die met zijn ploeg dus op één goal strandde. "Maar het kwam op vandaag aan. Ik vind dat we hebben laten zien dat we thuishoren in de knock-outfase. We houden een nare smaak over aan dit toernooi."

De toekomst van Alonso is nog onduidelijk, aangezien zijn contract liep tot en met dit WK. De oud-prof werd begin dit jaar aangesteld, toen Uruguay slechts zevende stond in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiegroep. Hij volgde de legendarische Óscar Tabárez op, die Uruguay leidde op de WK's van 1990, 2010, 2014 en 2018 en in 2010 beslag legde op de vierde plaats.

Uruguay bereikte vier jaar geleden nog de kwartfinales op het WK. Destijds maakte de latere winnaar Frankrijk een einde aan de opmars van de wereldkampioen van 1930 en 1950.

De laatste keer dat Uruguay in de eerste ronde van een WK strandde, was in 2002. Foto: Getty Images

