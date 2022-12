Suárez en Uruguay na bloedstollende ontknoping uitgeschakeld op WK

Uruguay is vrijdag uitgeschakeld in de groepsfase van het WK voetbal in Qatar. De Zuid-Amerikanen wonnen in hun laatste groepswedstrijd weliswaar met 0-2 van Ghana, maar werden na een bloedstollende slotfase op basis van minder gemaakte doelpunten uitgeschakeld.

Uruguay ontsnapte in de eerste helft aan een achterstand toen André Ayew een strafschop miste voor Ghana. Enkele minuten later opende Giorgian de Arrascaeta aan de andere kant wel de score en kort daarna was hij op aangeven van Luis Suárez opnieuw trefzeker.

Uruguay moest sowieso winnen om de achtste finales te bereiken en was daarvoor ook afhankelijk van het resultaat bij Zuid-Korea-Portugal. De Aziaten zouden bij een zege op het al geplaatste Portugal doorgaan op basis van meer gemaakte doelpunten dan Uruguay.

Lange tijd was het 1-1 bij Zuid-Korea-Portugal, maar in de blessuretijd bezorgde Hwang Hee-chan zijn land toch nog de winst. Uruguay ging daarna op jacht naar de 0-3 tegen Ghana, maar verzuimde nog een keer te scoren. De ploeg van bondscoach Diego Alonso kwam daardoor één doelpunt tekort voor een plek in de achtste finales.

Hierdoor eindigden Uruguay en Zuid-Korea beide op vier punten. Ook het doelsaldo van beide landen was gelijk, waardoor het aantal gemaakte goals de doorslag gaf. Dat was in het voordeel van de Zuid-Koreanen: 4-4 om 2-2.

De teleurstelling is groot bij Uruguay. Foto: Getty Images

De Arrascaeta en Suárez bezorgen Uruguay voorsprong

Het duurde even tot de wedstrijd op gang kwam, maar na twintig minuten kregen de Afrikanen een makkelijk gegeven penalty. Ajacied Mohammed Kudus werd neergehaald door Sergio Rochet, waarna scheidsrechter Daniel Siebert na tussenkomst van de VAR naar de stip wees. De strafschop van Ayew werd vervolgens gekeerd door Rochet.

Uruguay ging daarna op jacht naar de openingstreffer en was daar dichtbij via Darwin Núñez, maar zijn inzet werd van de lijn gehaald. Even later vond De Arrascaeta wel het doel. De middenvelder benutte de rebound nadat doelman Lawrence Ati-Zigi een schot van Suárez nog net had gekeerd.

Zes minuten later verdubbelde De Arrascaeta de voorsprong. Ditmaal rondde hij op aangeven van Suárez een schitterende aanval van Uruguay af. Het vervolg van de eerste helft leverde vooral stevige overtredingen op en viel Rodrigo Bentancur uit bij de Zuid-Amerikanen.

Uruguay moest in slotfase op jacht naar derde treffer

Na rust zocht Ghana naar de aansluitingstreffer, maar dat leverde aanvankelijk weinig gevaar op. Aan de andere kant ging Núñez naar de grond in het zestienmetergebied. Scheidsrechter Siebert werd door de VAR naar de kant geroepen, maar ditmaal gaf de Duitser geen penalty.

Grote kansen bleven daarna lange tijd uit en de Uruguayanen leken op weg naar de achtste finales, maar vijf minuten voor tijd kregen ze te horen dat het 2-1 was geworden bij Zuid-Korea-Portugal. Hierdoor moest de formatie van Alonso nog een keer scoren om door te gaan.

Suárez was op dat moment al gewisseld en zat in tranen op de bank. De aanvaller zag zijn ploeggenoten in een bloedstollende slotfase op de 0-3 jagen. Edinson Cavani stuitte - in buitenspelpositie - op doelman Ati-Zigi en Maximiliano Gómez probeerde het van afstand, maar er werd niet meer gescoord in Al Wakrah.

Aanbevolen artikelen