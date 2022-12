Zuid-Korea stunt tegen Portugal en gaat dankzij goal in blessuretijd door op WK

Zuid-Korea heeft vrijdag op spectaculaire wijze de achtste finales bereikt op het WK voetbal in Qatar. Door een doelpunt in blessuretijd wonnen de Zuid-Koreanen met 2-1 van Portugal en dat was precies genoeg voor een plaats in de knock-outfase. Uruguay ( 2-0-winst op Ghana ) kwam juist één goal tekort voor een achtstefinaleplek.

Lange tijd lag Uruguay op koers om als tweede te eindigen in groep H, maar de Zuid-Amerikanen slaagden er niet in om met drie doelpunten verschil te winnen. Daardoor pakte Zuid-Korea de tweede plaats op basis van het aantal gemaakte doelpunten (vier om twee). Ghana eindigde als vierde, Portugal werd ondanks de nederlaag groepswinnaar.

Portugal kwam al na vijf minuten op voorsprong door een doelpunt van Ricardo Horta. Kim Young-gwon maakte halverwege de eerste helft gelijk en lange tijd leek dat de eindstand te gaan worden. In de eerste minuut van de blessuretijd slaagde Hwang Hee-chan er toch nog in de cruciale Zuid-Koreaanse treffer te maken.

Zuid-Korea neemt het in de achtste finales op tegen de winnaar van groep G, dat zeer waarschijnlijk Brazilië wordt. De beslissing in die poule valt later op vrijdagavond. Portugal treft de nummer twee van groep G. Op dit moment staat Zwitserland nog tweede, maar ook Kameroen en Servië maken nog kans om door te gaan.

Voor Zuid-Korea is het de derde keer in totaal en de eerste keer sinds het WK van 2010 dat het land de achtste finales haalt. De Zuid-Koreanen werden bij de laatste keer uitgeschakeld door Uruguay. In 2002 reikte Zuid-Korea onder Guus Hiddink in het WK in eigen land zelfs tot de halve finales. Toen was Duitsland met 1-0 te sterk.

Foto: NU.nl

Hwang Hee-chan held van Zuid-Korea

Bijna negentig minuten lang zag het er niet naar uit dat Zuid-Korea zich zou plaatsen voor de achtste finales. Portugal, dat al zeker was van een plek bij de laatste zestien, had vrijwel de hele wedstrijd het initiatief en controleerde het duel.

De ploeg van bondscoach Fernando Santos opende al na vijf minuten spelen de score via Horta. De aanvaller van SC Braga tikte beheerst binnen na goed voorbereidend werk van Diogo Dalot.

Zuid-Korea maakte in de 27e minuut gelijk uit een indirecte hoekschop. Kim Young-gwon stond op de juiste plek om binnen te werken nadat de Portugese defensie de buitenspelval verkeerd had getimed.

In de tweede helft gebeurde er tot de blessuretijd weinig meer in het Education City Stadium in Al Rayyan. Portugal dicteerde en Zuid-Korea creëerde nauwelijks kansen, totdat Son Heung-min er gevaarlijk uitkwam en perfect aflegde op Hwang Hee-chan.

De 26-jarige aanvaller van Wolverhampton Wanderers hield zijn hoofd koel, rondde beheerst af en hielp zijn land naar de achtste finales.

