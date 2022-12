Australische bondscoach over achtste finale tegen Argentinië: 'Het wordt oorlog'

Bondscoach Graham Arnold van Australië verwacht een zware strijd tegen Argentinië in de achtste finales van het WK voetbal in Qatar. De twee landen staan zaterdag tegenover elkaar en de winnaar van het duel is mogelijk de tegenstander van Oranje in de kwartfinales.

"Met alle respect voor Argentinië, maar het is elf tegen elf en tien blauwe shirts tegen tien gele shirts", zei Arnold vrijdag op zijn persconferentie. "Het wordt een gevecht, een oorlog. We moeten ervoor vechten. Alle kanonnen zijn gereed."

Australië staat voor de tweede keer in de geschiedenis in de achtste finales van een WK. In 2006 beleefden 'The Socceroos' de primeur onder leiding van bondscoach Guus Hiddink. Destijds waren de achtste finales ook het eindstation: de latere wereldkampioen Italië won met 1-0 door een benutte strafschop in blessuretijd.

Volg de WK-update Krijg elke dag een melding met de wedstrijden van morgen Blijf met meldingen op de hoogte

Nu treft Australië met Argentinië weer een titelfavoriet bij de laatste zestien van de mondiale eindronde. Volgens Arnold, die als speler voor onder meer NAC Breda en Roda JC uitkwam, is het voor zijn spelers een grote opsteker om tegen de tweevoudig wereldkampioen van superster Lionel Messi te spelen.

"Je gaat morgen het beste van mijn spelers zien vanwege de tegenstander", voorspelt de bondscoach. "Dat we tegen Messi op een WK spelen, is een droom die uitkomt. Je krijgt in je leven niet zoveel kansen."

Australië staat voor de tweede keer in de geschiedenis in de achtste finales van een WK voetbal. Foto: Getty Images

'We houden van de underdogrol'

Arnold denkt dat zijn ploeg opnieuw kan verrassen op het WK. Australië begon het toernooi nog dramatisch met een 4-1-nederlaag tegen titelverdediger Frankrijk, maar daarna werd er gewonnen van zowel Tunesië (1-0) als Denemarken (1-0). Vooral die laatste zege was een stunt.

"De vraag is wat we nu gaan doen. Laat je het maar gebeuren? Of wil je het toernooi nog specialer maken? Op weg naar huis heb je alle tijd om herinneringen op te halen, maar nu moeten we ons richten op de volgende wedstrijd. Laat dat onze beste wedstrijd zijn."

Arnold weet als geen ander dat Australië de underdog is voor het duel met Argentinië. "En daar houden we van. We vinden het helemaal niet erg om met de rug tegen de muur te staan. Niemand geeft ons een kans. We gaan vechten met de Aussie-spirit. Dat is onze kracht."

Argentinië-Australië begint zaterdag om 20.00 uur (Nederlandse tijd). De winnaar treft in de kwartfinales mogelijk het Nederlands elftal, dat eerder op de dag om 16.00 uur tegen de Verenigde Staten speelt. Het zijn de eerste twee wedstrijden bij de laatste zestien op dit WK.

Aanbevolen artikelen