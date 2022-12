Argentijnse bondscoach op persconferentie verrast door blessure Di María

Ángel Di María is er zaterdag mogelijk niet bij als Argentinië in de achtste finales van het WK voetbal aantreedt tegen Australië. De aanvaller kampt met hamstringklachten, maar bondscoach Lionel Scaloni wil daar weinig over loslaten.

Scaloni werd vrijdag op de persconferentie geconfronteerd met de hamstringklachten van de 33-jarige Di María. "Ik wist niet dat hij een verkramping in de spier had", reageerde de Argentijnse bondscoach. "Hij voelde wat ongemak, maar een verkramping? Dat is nieuw voor me. Jullie weten meer dan ik."

Di María kwam in Qatar bij alle groepsduels van Argentinië in actie. Tegen Saoedi-Arabië (1-2-nederlaag) speelde de aanvaller negentig minuten, maar in de wedstrijden tegen Mexico (2-0-zege) en Polen (2-0-zege) werd hij gewisseld. Bij zijn club Juventus kwam Di María dit seizoen tot slechts zeven competitieduels.

"We hopen dat hij fit is en dat hij kan spelen", sloot Scaloni het onderwerp af. "Laten we vandaag en morgen afwachten."

Lionel Scaloni weet nog niet of hij kan beschikken over Ángel Di María. Foto: Getty Images

Scaloni onderschat Australië niet

Ook zonder Di María zou Argentinië zaterdagavond als grote favoriet aan de aftrap verschijnen in het duel met Australië. Scaloni heeft nog altijd blikvanger Lionel Messi en anderen tot zijn beschikking, maar waakt voor onderschatting.

"We moeten nog maar zien of ze minder goed dan wij zijn", vertelde de 44-jarige bondscoach van Argentinië. "Ik denk dat ik het daar niet zomaar mee eens ben. Ze hebben een goede ploeg en het blijft voetbal."

Argentinië en Australië beginnen zaterdag om 20.00 uur (Nederlandse tijd) aan hun strijd om een plek in de kwartfinales. Om 16.00 uur speelt Nederland tegen de Verenigde Staten.

Foto: NU.nl

