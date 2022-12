Oranje lijkt meer dan ooit voorbereid op penaltyserie: 'Kan een plus zijn'

Maandenlang bereiden de spelers van Oranje zich al voor op een eventuele penaltyserie op het WK voetbal in Qatar en zaterdag in de achtste finale tegen de Verenigde Staten kan het eindelijk zover zijn. Bondscoach Louis van Gaal denkt zijn 'penaltykiller' gevonden te hebben, terwijl de spelers routine hebben ingebouwd.

Marten de Roon heeft al bijna vier jaar geen strafschop genomen en toch heeft hij er de afgelopen maanden regelmatig op getraind bij zijn club Atalanta. Waarom? Het was de opdracht van Van Gaal.

"Volgens mij hebben alle spelers van Oranje dat gedaan", vertelde De Roon donderdag op een persmoment van Oranje in Doha. "Ik kan kan de druk van een serie niet nabootsen, maar je kunt wel een bepaalde routine in je trap krijgen. Het moet een standaard iets worden. Daar ben ik mee bezig geweest."

Het was niet alleen trainen op strafschoppen bij de club. Ook bij Oranje werd in de interlandperiodes voor het WK en ook nu nog in Qatar de bal regelmatig op 11 meter gelegd. Voormalig volleybalbondscoach Peter Murphy, tegenwoordig prestatieconsultant, kwam zelfs naar de KNVB Campus in Zeist voor wetenschappelijke tests op zoek naar de ideale penaltykeeper.

"Murphy gaat bijvoorbeeld met de keepers bespreken hoe je een nemer in verlegenheid kan brengen", zei Van Gaal er al eerder over. "Als de wetenschap het zegt, dan kunnen wij kijken of we het in de praktijk kunnen uitvoeren."

De penaltyseries van Oranje Halve finale EK 1992: Verlies tegen Denemarken

Kwartfinale EK 1996: Verlies tegen Frankrijk

Halve finale WK 1998: Verlies tegen Brazilië

Halve finale EK 2000: Verlies tegen Italië

Kwartfinale EK 2004: Winst tegen Zweden

Kwartfinale WK 2014: Winst tegen Costa Rica

Halve finale WK 2014: Verlies tegen Argentinië

'Wij waren het beste team'

De bijna obsessieve zoektocht van Van Gaal naar mogelijkheden om meer kans te maken in een penaltyserie komt voort uit frustratie en teleurstelling. Op het WK 2014 zag hij vrijwel alles fout gaan in de serie van de halve finale tegen Argentinië.

Er was geen wisselmogelijkheid meer om penaltykiller Tim Krul in te brengen, Ron Vlaar en Wesley Sneijder misten en doelman Jasper Cillessen hield niets tegen.

"Ik heb ervaren hoe belangrijk penalty's zijn op een groot toernooi", verzuchtte Van Gaal vrijdag op zijn persconferentie. "We waren het beste team op het veld, maar Argentinië ging door."

Hij heeft, zoals Van Gaal het zelf zegt, geleerd van die "fout tussen aanhalingstekens". "Het is de reden dat ik nu zo veel aandacht besteed aan strafschoppen."

'Ik bepaal de volgorde'

Die aandacht zit 'm in twee dingen. Zoals gezegd door De Roon moesten de penaltynemers routine inbouwen. "Ze hebben er nu bijna een heel seizoen aan gewerkt", zei Van Gaal. "Daardoor kunnen ze met vertrouwen achter de bal gaan staan. En met een idee."

"En hetzelfde geldt voor de keeper", vervolgde Van Gaal. "We hebben allerlei argumenten onderzocht om te kijken wie de beste was. De keuze voor de keeper én de nemers zijn onderbouwd."

Wie de penaltykeeper van Oranje is, wil Van Gaal niet zeggen. Maar alles wijst erop dat zijn eerste doelman Andries Noppert de aangewezen man is voor de serie en dus hoeft de bondscoach niet vlak voor het einde van de verlenging Remko Pasveer of Justin Bijlow in te brengen.

De nemers zijn evenmin bekend, maar Van Gaal heeft wel een lijst. "Ik beslis wie neemt en de volgorde bepaal ik ook", vertelde Van Gaal, die uiteraard hoopt dat alle voorbereiding effect heeft. "Het kan een plus zijn. En zelfs als het maar een heel klein plusje in de serie is, dan is het goed dat we dit gedaan hebben."

