Op de derde dag van de knock-outfase bij het WK voetbal in Qatar is het na Kroatië de beurt aan Brazilië. De vicewereldkampioen won van Japan, de 'Goddelijke Kanaries' treden aan tegen het verrassend sterke Zuid-Korea.

Brazilië zette het WK in gang met een 2-0-zege op Servië en was daarna met 1-0 te sterk voor Zwitserland. Met het achtstefinaleticket al op zak ging de laatste groepswedstrijd met 1-0 verloren tegen Kameroen. Desondanks finishten de Zuid-Amerikanen als eerste in groep G. Sinds 1982 heeft Brazilië zijn groep op het WK altijd gewonnen, een unieke reeks.