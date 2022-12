WK-programma Japan en Zuid-Korea azen op nieuwe stunt

Op de derde dag van de knock-outfase bij het WK voetbal in Qatar is het de beurt aan Kroatië en Brazilië. De vicewereldkampioen neemt het op tegen het stuntende Japan, waarna de 'Goddelijke Kanaries' aantreden tegen het al even verrassende Zuid-Korea.

WK-programma 5 december

16.00 uur : Japan-Kroatië

: Japan-Kroatië 20.00 uur: Brazilië-Zuid-Korea

Japan-Kroatië

Scheidsrechter : Ismail Elfath (VS)

: Ismail Elfath (VS) Stadion: Al Janoub Stadium in Al Wakrah

In de eerste achtste finale van maandag neemt Japan het op tegen Kroatië. De Aziaten zorgden in de groepsfase tweemaal voor een stunt. Eerst versloegen ze Duitsland met 1-2 en in de laatste poulewedstrijd waren ze ondanks slechts 17 procent balbezit met 2-1 te sterk voor Spanje.

Hierdoor plaatste Japan, dat tussendoor wel van Costa Rica (0-1) verloor, zich zeer verrassend als groepswinnaar voor de achtste finales en ging Spanje als nummer twee in groep E door. Voor Duitsland viel het doek al in de poulefase.

Kroatië drong achter Marokko als nummer twee in groep F door tot de laatste zestien. Na een gelijkspel tegen Marokko (0-0) en een ruime zege op Canada (4-1) had de ploeg van bondscoach Zlatko Dalic genoeg aan een gelijkspel tegen België (0-0). De 'Rode Duivels' waren daardoor uitgeschakeld.

Volg de WK-update Krijg elke dag een melding met de wedstrijden van morgen Blijf met meldingen op de hoogte

Japan en Kroatië troffen elkaar twee keer eerder op een WK. In 1998 debuteerden beide landen op het mondiale eindtoernooi en wonnen de Kroaten met 0-1 dankzij een doelpunt van de latere WK-topscorer Davor Suker. Japan strandde toen in de groepsfase en Kroatië eindigde als derde. In 2006 speelden de twee landen met 0-0 gelijk en werden ze beide in de groepsfase uitgeschakeld.

In Qatar kan Japan zich voor het eerst in de geschiedenis plaatsen voor de kwartfinales. In zowel 2002, 2010 als 2018 waren de achtste finales het eindstation. Kroatië bereikt bij een zege op Japan voor de derde keer de laatste acht op een WK. Behalve in 1998 gebeurde dat ook vier jaar geleden, toen het Balkanland in de finale van Frankrijk (4-2) verloor.

Weetje: Kroatië ging in slechts één van zijn laatste negentien interlands onderuit: begin juni in de Nations League tegen Oostenrijk (0-3). Van de andere achttien duels won het Balkanland er twaalf en speelde het er zes gelijk.

Balans eerdere ontmoetingen: 1 zege Japan, 1 gelijkspel, 1 zege Kroatië

Ritsu Doan scoorde tijdens dit WK al twee keer als invaller. Foto: Getty Images

Brazilië-Zuid-Korea

Scheidsrechter : Clément Turpin (Fra)

: Clément Turpin (Fra) Stadion: Stadium 974 in Doha

Brazilië zette het WK in gang met een 2-0-zege op Servië en was daarna met 1-0 te sterk voor Zwitserland. Met het achtstefinaleticket al op zak ging de laatste groepswedstrijd met 1-0 verloren tegen Kameroen. Desondanks finishten de Zuid-Amerikanen als eerste in groep G. Sinds 1982 heeft Brazilië zijn groep op het WK altijd gewonnen, een unieke reeks.

De laatste wereldtitel van Brazilië dateert uit 2002. Sindsdien haalde de ploeg altijd minimaal de kwartfinales, maar nooit de eindstrijd. Achtereenvolgens de kwartfinales (2006), kwartfinales (2010), halve finales (2014) en opnieuw kwartfinales waren het eindstation.

De Braziliaanse bondscoach Tite maakte tot nu toe al gebruik van 25 spelers, het grootste aantal van alle landen in de groepsfase. Tegen Kameroen fungeerde Dani Alves als aanvoerder. Met zijn 39 jaar werd de rechtsback de oudste Braziliaan ooit op een WK.

Zuid-Korea bereikte de knock-outfase door als tweede te eindigen in groep H. Dankzij een late treffer van Hwang Hee-chan werd het 2-1 tegen Portugal en bleef het Aziatische land tweevoudig wereldkampioen Uruguay op basis van het aantal gemaakte doelpunten voor.

Voor de tweede keer kan Zuid-Korea de kwartfinales van een WK bereiken. Eerder gebeurde dat in 2002, toen onder leiding van Guus Hiddink met 2-1 werd gewonnen van Italië in de achtste finales. Ook destijds won Zuid-Korea in het laatste groepsduel van Portugal. De halve finales waren toen het eindstation.

Weetje: Zuid-Korea noteerde tijdens de eerste ronde liefst 43 doelpogingen. Alleen Duitsland (69), Brazilië (58), Frankrijk (52) en Argentinië (44) gooiden hogere ogen op dit vlak.

Balans eerdere ontmoetingen: 6 zeges Brazilië, 0 gelijke spelen, 1 zege Zuid-Korea

Ex-Ajacied Antony startte in de basis tegen Kameroen, maar kon zich niet onderscheiden. Foto: Getty Images

Aanbevolen artikelen