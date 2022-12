WK-programma Frankrijk en Engeland jagen op kwartfinales

De achtste finales van het WK voetbal gaan zondagmiddag verder met het duel tussen wereldkampioen Frankrijk en Polen. In de avonduren treedt Engeland aan tegen Senegal, dat de beste WK-prestatie van een Afrikaans land kan evenaren.

WK-programma 4 december

16.00 uur: Frankrijk-Polen

Frankrijk-Polen 20.00 uur: Engeland-Senegal

Frankrijk-Polen

Scheidsrechter: Jesús Valenzuela (Ven)

Jesús Valenzuela (Ven) Stadion: Al Thumama Stadium in Doha

Met de zeges op Australië (4-1) en Denemarken (2-1) stelde Frankrijk al na twee speelrondes een ticket voor de achtste finales veilig. Bondscoach Didier Deschamps gooide daarna voor het afsluitende groepsduel met Tunesië zijn elftal overhoop. Een flets Frankrijk verloor daarop met 1-0, maar finishte alsnog als eerste in groep D.

Frankrijk heeft in elk geval een goede balans in achtste finales. 'Les Bleus' wonnen hun laatste zes duels in deze fase van het toernooi, waaronder uiteraard in 2018 tegen Argentinië (4-3). De ploeg van Deschamps heeft het in elk geval al beter gedaan dan de vorige drie wereldkampioenen: Italië (2010), Spanje (2014) en Duitsland (2018) gingen er direct uit op het toernooi waarop ze hun titel verdedigden.

Kylian Mbappé maakte drie goals in zijn eerste twee duels, waarna hij tegen Tunesië droog bleef staan gedurende zijn invalbeurt. De aanvaller van Paris Saint-Germain maakte in totaal al zeven WK-doelpunten. Alleen Pelé was op dit podium net zo vaak trefzeker voor zijn 24e verjaardag. Op 20 december bereikt Mbappé deze leeftijd.

Polen legde in poule C achter Argentinië beslag op de tweede plaats. De Oost-Europeanen deden dat met de hakken over de sloot; concurrent Mexico kwam maar één goal tekort. Niet Robert Lewandowski, maar Wojciech Szczesny is tot nu toe de opvallendste speler bij de Polen. De doelman keerde strafschoppen van Salem Al Dawsari en Lionel Messi.

Voor Polen wordt het zijn eerste optreden in een achtste finale van een WK sinds 1986. Destijds ging de tweevoudig winnaar van WK-brons er met 4-0 af tegen Brazilië. Wlodi Smolarek, die later zou uitkomen voor Feyenoord en FC Utrecht, stond toen in de basis bij de Oost-Europeanen.

Weetje: Sinds de start van het WK 1998 verloor Frankrijk slechts een van zijn veertien knock-outduels op het mondiale podium. Wedstrijden die worden beslist via een strafschoppenserie tellen mee als een gelijkspel, zoals de finale van 2006. Frankrijk greep toen naast de eindzege doordat Italië triomfeerde in een penaltyreeks.

Balans eerdere ontmoetingen: 8 zeges Frankrijk, 5 gelijke spelen, 3 zeges Polen

Antoine Griezmann dacht Frankrijk de 1-1 te hebben bezorgd tegen Tunesië, maar door zijn goal ging een streep wegens buitenspel. Foto: Getty Images

Engeland-Senegal

Scheidsrechter: Iván Barton

Iván Barton Stadion: Al Bayt Stadium in Al Khor

Engeland kroonde zich tot winnaar van groep B. De wereldkampioen van 1966 speelde tegen de Verenigde Staten doelpuntloos gelijk, maar rekende overtuigend af met Iran (6-2) en Wales (3-0). Marcus Rashford liet liefst drie treffers aantekenen in de eerste ronde.

Vier jaar geleden had Engeland in de achtste finales na een 1-1-gelijkspel een strafschoppenserie nodig om zich te ontdoen van Colombia. 'The Three Lions' strandden in slechts twee van hun laatste zeven duels in de tweede ronde. In 1998 ging het mis tegen Argentinië na een verloren penaltyreeks en in 2010 was Duitsland met 4-1 te sterk.

Tijdens het vorige WK kroonde Harry Kane zich tot topscorer, maar dit toernooi staat hij nog droog. De spits van Tottenham Hotspur leverde wel drie assists.

Senegal zette het toernooi in gang met een 0-2-nederlaag tegen Nederland, maar plaatste zich dankzij zeges op Qatar (1-3) en Ecuador (1-2) alsnog voor de achtste finales. Daarin slaagde het Afrikaanse land eenmaal eerder: in 2002. Twintig jaar geleden werd Senegal in de kwartfinale een halt toegeroepen door Turkije.

Bij een zege evenaart Senegal de beste prestatie ooit van een Afrikaans team op een WK. Slechts drie Afrikaanse ploegen bereikten de kwartfinales: Kameroen in 1990, Senegal zelf in 2002 en Ghana in 2010. Al die teams strandden in dat stadium.

Weetje: Opmerkelijk is dat Engeland dit toernooi als enige land nog geen enkele kaart heeft gekregen. Het laatste team dat tijdens een WK geen enkele keer geel of rood incasseerde, was Hongarije in 1986.

Balans eerdere ontmoetingen: Dit is de eerste ontmoeting tussen Engeland en Senegal.

Senegal won in 2002 met 2-1 van Zweden in de achtste finales. Foto: Getty Images

