WK-programma Engeland treft Senegal in achtste finales

De achtste finales van het WK voetbal gaan zondagavond verder met het duel tussen Engeland en Senegal, dat de beste WK-prestatie van een Afrikaans land kan evenaren.

Avond-programma 4 december

20.00 uur: Engeland-Senegal

Engeland-Senegal

Scheidsrechter: Iván Barton

Iván Barton Stadion: Al Bayt Stadium in Al Khor

Engeland kroonde zich tot winnaar van groep B. De wereldkampioen van 1966 speelde tegen de Verenigde Staten doelpuntloos gelijk, maar rekende overtuigend af met Iran (6-2) en Wales (3-0). Marcus Rashford liet liefst drie treffers aantekenen in de eerste ronde.

Vier jaar geleden had Engeland in de achtste finales na een 1-1-gelijkspel een strafschoppenserie nodig om zich te ontdoen van Colombia. 'The Three Lions' strandden in slechts twee van hun laatste zeven duels in de tweede ronde. In 1998 ging het mis tegen Argentinië na een verloren penaltyreeks en in 2010 was Duitsland met 4-1 te sterk.

Tijdens het vorige WK kroonde Harry Kane zich tot topscorer, maar dit toernooi staat hij nog droog. De spits van Tottenham Hotspur leverde wel drie assists.

Senegal zette het toernooi in gang met een 0-2-nederlaag tegen Nederland, maar plaatste zich dankzij zeges op Qatar (1-3) en Ecuador (1-2) alsnog voor de achtste finales. Daarin slaagde het Afrikaanse land eenmaal eerder: in 2002. Twintig jaar geleden werd Senegal in de kwartfinale een halt toegeroepen door Turkije.

Bij een zege evenaart Senegal de beste prestatie ooit van een Afrikaans team op een WK. Slechts drie Afrikaanse ploegen bereikten de kwartfinales: Kameroen in 1990, Senegal zelf in 2002 en Ghana in 2010. Al die teams strandden in dat stadium.

Weetje: Opmerkelijk is dat Engeland dit toernooi als enige land nog geen enkele kaart heeft gekregen. Het laatste team dat tijdens een WK geen enkele keer geel of rood incasseerde, was Hongarije in 1986.

Balans eerdere ontmoetingen: Dit is de eerste ontmoeting tussen Engeland en Senegal.

Senegal won in 2002 met 2-1 van Zweden in de achtste finales. Foto: Getty Images

