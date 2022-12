Sterspeler Pulisic blijft twijfelgeval voor duel met Oranje: 'Gaat de goede kant op'

Het meespelen van de Amerikaanse sterspeler Christian Pulisic tegen Oranje blijft onzeker. De middenvelder kampt met een bekkenkneuzing. Bondscoach Gregg Berhalter heeft er vertrouwen in dat Pulisic zaterdag in de achtste finales beschikbaar is.

"We zullen zo op het trainingsveld zien hoe het gaat", zei Berhalter vrijdag op de persconferentie vlak voor de training van de Amerikaanse ploeg. "Maar het gaat de goede kant op, ik heb goede hoop en verwacht hem er normaal gesproken bij."

Pulisic maakte dinsdag in het beslissende groepsduel met Iran vlak voor rust de winnende treffer. Daarbij kwam de Chelsea-middenvelder lelijk in botsing met de doelman, met een bekkenkneuzing tot gevolg. Pulisic had te veel pijn om te juichen en liet zich in de rust vervangen.

Donderdag zei Pulisic zelf goede hoop te hebben dat hij op tijd hersteld is voor de achtstefinalewedstrijd tegen Oranje. "Samen met de medische staf ga ik er alles aan doen om er zaterdag bij te zijn. Ik heb er alle vertrouwen in dat dat gaat lukken."

Als Pulisic niet op tijd fit is, zou dat een flinke aderlating zijn voor de Verenigde Staten. De 24-jarige spelmaker geldt als de blikvanger van 'Team USA'. Hij speelde tot dusver 55 interlands en kwam daarin liefst 22 keer tot scoren.

De achtste finale tussen Nederland en de Verenigde Staten wordt zaterdag om 16.00 uur (Nederlandse tijd) afgetrapt. De wedstrijd in Khalifa International Stadium staat onder leiding van de Braziliaanse scheidsrechter Wilton Sampaio.

